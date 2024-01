Pistoia, crolla tetto del Convento di Giaccherino durante matrimonio

MeteoWeb

Panico in Toscana: in serata è crollata una porzione del un tetto del Convento di Giaccherino, in località Pontelungo a Pistoia, dove era in corso una festa di matrimonio. La voragine ha inghiottito decine di presenti che si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti. Secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, che si trovano già sul posto, i feriti sono circa 70. Di questi 12 sono stati trasportati all’ospedale San Jacopo di Pistoia, gli altri nei nosocomi di Lucca, Pescia, Prato, Careggi e Torregalli. Sei le persone ferite in codice rosso ma che, secondo quanto fatto sapere dall’Azienda sanitaria, non sarebbero in pericolo di vita. Tra le persone ricoverate al San Jacopo anche lo sposo e la sposa. Attivato nel nosocomio pistoiese il piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti.

Soccorritori di 118 e vigili del fuoco sono diretti al ristorante di Pistoia dove è crollato il pavimento di un solaio all’ex Convento di Giaccherino, in località Pontelungo, dove c’era il ricevimento per un matrimonio. “Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone, ma al momento non ci sarebbero morti – riferisce l’assessore alla Protezione civile Alessio Bartolomei -. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale. I feriti sono stati inviati oltre che all’ospedale di Pistoia anche agli ospedali di Prato, Empoli e Pescia, tra i feriti ci sarebbero anche bambini“. Alcuni dei feriti sono stati trasportati anche all’ospedale Versilia a Lido di Camaiore (Lucca).

Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, fa sapere che al Convento di Giaccherino sono in corso le operazioni di soccorso dopo il crollo di una porzione dell’edificio durante una festa di matrimonio. “Tutta la macchina dei soccorsi – aggiunge – è in azione. Sono sul posto. Le notizie sono in aggiornamento“.

“Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello, forza!“. Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in merito al crollo di un solaio di un locale a Pistoia dove era in corso una festa di matrimonio che ha provocato una sessantina di feriti. Sul posto, fa sapere ancora il governatore, “il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo“.

Crollo tetto su festa di matrimonio: i feriti stavano ballando sul solaio

Parte degli invitati alla festa di matrimonio nella periferia Pistoia dove è crollato un solaio avevano già lasciato il locale, ma una settantina di altre persone, soprattutto giovani, sono rimaste ancora e stavano ballando quando all’improvviso è avvenuto il crollo del solaio dell’ex convento. Lo si apprende dai racconti sul posto. La voragine ha inghiottito decine di presenti che si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti. Decine di ambulanze sono arrivate al ristorante dove c’è stato il crollo del pavimento al primo piano. I mezzi di Misericordie, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa in un continuo andirivieni stanno portando i feriti ai pronti soccorso. Sul posto si è recato il sindaco Alessandro Tomasi.