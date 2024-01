PNRR, Palazzo Chigi: “fondi per la ricostruzione in Emilia Romagna, Toscana e Marche”

MeteoWeb

Tra i fondi del PNRR, alcuni saranno destinati alla ricostruzione in Emilia Romagna, Toscana e Marche, recentemente colpite da disastrose alluvioni. In particolare, ci saranno “1,2 miliardi per le opere di ricostruzione in Emilia Romagna, Toscana e Marche”, riferisce una nota di Palazzo Chigi al termine della riunione della cabina di regia sul PNNR. “Circa 5 miliardi per il potenziamento delle reti, per l’acquisto di nuovi treni a emissioni ridotte e per la realizzazione di nuovi edifici scolastici e circa 4 miliardi per una serie di misure rivolte ai giovani, per riformare i servizi delle politiche del lavoro, per l’efficientamento energetico dell’edilizia pubblica e dei grandi condomini, per lo sviluppo della telemedicina e per l’acquisto di grandi apparecchiature per le strutture ospedaliere”, aggiunge la nota.