Il Poke mette a rischio il suo primo ingrediente: il Tonno pinna gialla

MeteoWeb

Il tonno pinna gialla, l’irresistibile protagonista di sashimi, poke bowls e insalate, sta affrontando una crisi senza precedenti nell’Oceano Indiano. Un nuovo studio intitolato “Multiple lines of evidence highlight the dire straits of yellowfin tuna in the Indian Ocean“, pubblicato su Ocean and Coastal Management, rivela che il tonno giallo, già in declino dal 1950, potrebbe presto scomparire dai nostri piatti preferiti se non vengono adottate misure di gestione sostenibili.

La situazione del Tonno Giallo

Da quando l’esplorazione industriale ha preso il via nel 1950, la biomassa globale del tonno giallo è diminuita in media del 54% nelle quattro popolazioni gestite dalle Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca del Tonno (RFMO). In particolare, nell’Oceano Indiano, la biomassa del tonno giallo ha subito un drammatico calo del 70% negli ultimi 70 anni. La dottoranda Kristina Heidrich, autrice principale dello studio presso il Sea Around Us – Indian Ocean dell’Università dell’Australia Occidentale (UWA), sottolinea che le popolazioni globali di tonno giallo stanno lottando, con un declino ovunque tranne che nell’Oceano Pacifico occidentale, dove le tendenze si sono stabilizzate grazie a efficaci interventi di gestione.

Superamento del Limite di Rendimento Massimo Sostenibile (MSY)

In molte regioni, le estrazioni di tonno giallo hanno costantemente superato il limite di rendimento massimo sostenibile (MSY), che rappresenta il massimo livello di catture sostenibili nel tempo, a condizione che le condizioni ambientali rimangano stabili. L’approccio CMSY++, basato su serie storiche di catture di pesca, evidenzia che le popolazioni di tonno giallo nell’Oceano Indiano sono attualmente sottoposte a un sfruttamento eccessivo, contrariamente a quanto osservato nelle altre regioni oceaniche.

Heidrich e i suoi coautori hanno utilizzato molteplici metodologie, tra cui l’approccio CMSY++, che si basa principalmente su serie storiche di catture di pesca. Hanno analizzato 955 registrazioni di tonno giallo ottenute da campionamenti indipendenti attraverso sistemi video subacquei telecomandati esca (BRUVS). Questi dati biologici ed ecologici evidenziano che, dal 2014, il tonno giallo nell’Oceano Indiano è diventato il meno comune, il meno abbondante e ha la biomassa più bassa.

Implicazioni economiche e ambientali

Oltre a contribuire con oltre 16 miliardi di dollari all’anno all’economia globale, il tonno pinna gialla riveste un ruolo chiave come predatore al vertice nell’ecosistema marino. La sua scomparsa nell’Oceano Indiano potrebbe avere ripercussioni significative sull’habitat marino, alterando l’equilibrio ecologico in modo simile all’effetto causato dalla scomparsa degli squali.

È urgente adottare misure concrete per invertire la tendenza al declino del tonno giallo nell’Oceano Indiano. La collaborazione a livello internazionale e l’implementazione di strategie di gestione sostenibile sono essenziali per preservare non solo questa specie, ma anche l’equilibrio fragile dell’ecosistema marino che dipende da essa.