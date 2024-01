Ponte sullo Stretto, Bignami: “in corso valutazioni del comitato scientifico sul progetto”

MeteoWeb

Il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami ha risposto in commissione Ambiente della Camera a un’interrogazione di Angelo Bonelli sulla predisposizione da parte della società Stretto di Messina Spa della relazione di adeguamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell’opera. “La società Stretto di Messina ed Eurolink in data 29 settembre 2023 hanno sottoscritto un atto negoziale prodromico in base a cui il contraente generale ha predisposto la realizzazione e integrazione del progetto definitivo originario, comprensivo del particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alle ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo. L’atto è stato registrato dall’Agenzia delle entrate”, ha affermato Bignami.

“Tale documentazione, è attualmente all’esame del comitato scientifico per l’espressione del parere, successivamente sarà sottoposta al Cda della società Stretto di Messina per l’approvazione. Completato tale iter la stessa sarà trasmessa al Mit“, ha concluso il viceministro alle Infrastrutture.