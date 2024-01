Previsioni Meteo Lombardia: la Befana porta freddo, piogge diffuse e tanta neve

MeteoWeb

“Tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino a giovedì 4 per effetto di correnti occidentali più secche. Venerdì 5 inizierà una fase perturbata con l’ingresso di una perturbazione atlantica, responsabile di piogge diffuse in pianura e copiose nevicate sui settori alpini; temperature in sensibile calo nei valori massimi. Sabato 6 tempo perturbato con precipitazioni tendenti a confinarsi ad est della regione, venti in progressivo rinforzi dai quadranti settentrionali“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da poco nuvoloso a soleggiato con residui addensamenti sulla bassa pianura, in diradamento; dal pomeriggio transito di sottili velature tendenti a divenire più spesse e compatte in serata.

Precipitazioni: assenti, salvo residui fiocchi in Alta Valtellina nelle prime ore della notte, quota neve intorno a 1200-1400 m.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 0 e 5°C, massime fra 11 e 16°C.

Zero termico: Intorno a 2000 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati occidentali specie tra bresciano e mantovano, in montagna da moderati tra ovest e nord-ovest.

