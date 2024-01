Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento all’orizzonte, “neve a bassa quota”

MeteoWeb

“Oggi sabato transito ed allontanamento verso sudest di una saccatura atlantica: precipitazioni diffuse in mattinata con neve anche intorno a 1000 metri; in serata precipitazioni più insistenti sulle zone meridionali ed orientali. Ventilazione in rinforzo da nord. Domenica nuovo minimo sul Mediterraneo Occidentale con precipitazioni più probabili sulle zone meridionali ed orientali; ventilazione forte in quota. Lunedì giornata tendenzialmente più stabile, ma tra martedì e mercoledì nuovi flussi umidi ed un calo delle temperature potranno favorire nel nordovest precipitazioni nevose anche a bassa quota. Giovedì condizioni stabili con ampi spazi di sereno“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani generalmente molto nuvoloso o coperto con qualche breve schiarita possibile sulle Prealpi e sull’alta pianura occidentale.

Precipitazioni: persistenti deboli o localmente moderate sulla Bassa Pianura e su Appennino, deboli sparse sui rilievi di confine e su zone nordorientali; neve oltre i 800 metri circa.

Temperature: minime stazionarie in pianura, in calo in quota; massime in lieve diminuzione. In pianura minime tra 4 e 7 °C, massime tra 5 e 9 °C.

Zero termico: intorno a 900-1300 metri.

Venti: in pianura moderati occidentali con rinforzi da nord tra Varesotto e Milanese e nel Mantovano, in montagna moderati o forti settentrionali.

