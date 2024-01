Previsioni Meteo Lombardia: stabilità, foschie e nebbie fino a domani

MeteoWeb

“La Penisola italiana è interessata da correnti in prevalenza da nord nordovest in quota, associate al ramo orientale di un anticiclone atlantico. Fino a sabato sulla regione giornate stabili e in prevalenza soleggiate, con foschie e nebbie sulla Pianura in particolare nelle ore più fredde. Da domenica la discesa di aria più fredda in quota, associata ad una profonda struttura depressionaria centrata sulla Scandinavia, lambirà le regioni alpine, determinando un rientro di aria più umida da est nei bassi strati: ancora giornate per lo più nuvolose tra Pianura e Appennino, maggior soleggiamento sui restanti settori“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Alpi e Prealpi sereno o poco nuvoloso. Altrove velato, con foschie e nebbie diffuse e persistenti tra notte e tarda mattina, e nuovamente localmente verso sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie o in calo. In pianura minime tra -1 e -4°C, massime tra 3 e 6°C.

Zero termico: attorno a 2100 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali; in montagna da deboli a moderati: dai quadranti settentrionali su Alpi e Prealpi, dai quadranti meridionali su Appennino.

Altri fenomeni: gelate diffuse.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: