Previsioni Meteo, mappe shock per il primo weekend di febbraio: sarà primavera

Se da un lato nella tendenza a lungo termine si prospetta un cambiamento che dal 10 febbraio in poi lascia immaginare possibili capovolgimenti di fronte con una nuova fase dell’inverno all’insegna del freddo e della neve, nel breve termine gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo hanno sfornato uno scenario davvero clamoroso per i primi giorni di febbraio. In modo particolare per il weekend si prospetta un clima tipicamente primaverile in tutt’Italia: domenica 4 febbraio rischiamo temperature massime oltre i +20°C in tutto il Paese per un’ondata di caldo di proporzioni enormi, almeno analoga a quelle che in più occasioni si sono ripetute nel corso del mese di gennaio.

L’Anticiclone delle Azzorre sarà ancora grande protagonista ma stavolta spancerà direttamente sull’Italia, coinvolgendola in pieno in un campo di alta pressione con valori superiori ai 1030hPa da Nord a Sud, probabilmente anche oltre (vicini ai 1035hPa) tra Sardegna e Sicilia. Le temperature aumenteranno considerevolmente, soprattutto al Centro/Sud e nelle Regioni Adriatiche dove fino a venerdì continuerà a fare freddo nonostante il bel tempo sulla falsariga degli ultimi giorni. Una situazione davvero clamorosa che sembra delineare il prosieguo di una stagione in cui l’inverno – almeno quello serio – è stato fin qui completamente latitante.

