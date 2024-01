Previsioni Meteo Piemonte: brusco peggioramento, piogge diffuse e quota neve in calo

MeteoWeb

“Flussi in quota da ovest garantiscono per oggi pomeriggio cielo soleggiato con vento in montagna e foehn nelle vallate alpine, esteso fino alle prime pianure, in graduale attenuazione. Domani l’avvicinamento di una saccatura dalla Spagna porterà un rapido peggioramento del tempo con precipitazioni moderate diffuse già dal mattino. La quota neve è attesa in calo fino a 500-700 m sul basso Piemonte, e 800-1000 m sul resto della regione. Sabato la rotazione dei flussi da nord determinerà un esaurimento delle precipitazioni già al mattino e venti di foehn in Val d’Ossola e sulle pianure adiacenti, che proseguiranno anche nella mattinata di domenica“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli al primo mattino sul basso Piemonte, più sparse altrove; nel corso della mattinata intensificazione ed estensione a tutta la regione con valori moderati. Sul settore appenninico precipitazioni forti, anche a carattere di rovescio. Quota neve inizialmente sui 1200-1300 m, in calo fino a 500-700 m sul basso Piemonte e sugli 800-1000 m altrove nel pomeriggio. Attenuazione in serata a partire da ovest. Zero termico in marcato calo fino a 1300-1400 m, con valori più bassi fino a 1000 m sul basso Piemonte. Lieve risalita in serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti da Sud in montagna, moderati sui rilievi meridionali e deboli altrove. Deboli localmente moderati da est o nordest altrove.

