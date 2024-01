Previsioni Meteo Piemonte: in arrivo gelicidio e neve a bassa quota

MeteoWeb

“La discesa di una vasta area di bassa pressione dalla penisola scandinava a ridosso dell’arco alpino convoglia intensi flussi nordoccidentali in quota sul Piemonte, che determinano rinforzi nelle vallate alpine e garantiscono una giornata stabile e soleggiata. Domani l’attenuazione della ventilazione in quota e correnti orientali nei medio-bassi strati determineranno un progressivo aumento delle nubi sulle pianure, con foschie e locali nebbie in formazione nelle ore più fredde. Mercoledì l’avvicinamento di una saccatura atlantica sarà causa di un modesto peggioramento del tempo sulla nostra regione, con nubi in aumento e precipitazioni su zone montane e pedemontane, più sparse sulle pianure; saranno possibili nevicate anche a bassa quota sul settore occidentale e fenomeni di gelicidio sulle zone al confine con la Liguria“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto cielo sereno al primo mattino con copertura in graduale aumento su pianure e Appennino e, in serata, sulle Alpi; foschie e locali nebbie sulle pianure nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Zero termico in drastico calo su 800-1000 m a nord, 1400-1500 m su Appennino e Alpi occidentali e 2200-2400 m su Alpi meridionali. Temperature in diminuzione. Venti moderati o localmente forti sulle Alpi, da ovest-nordovest in intensificazione e rotazione da sudovest in serata, e deboli prevalentemente da est-nordest altrove, con valori moderati sull’Appennino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: