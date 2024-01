Previsioni Meteo Piemonte: neve e gelicidio, peggioramento da stasera

MeteoWeb

“Una profonda depressione disposta sulla Scandinavia convoglia aria fredda verso le Alpi, che passando dalle Dolomiti colma la pianura padana fino al Piemonte; contemporaneamente un centro di bassa pressione si sviluppa sul Golfo di Biscaglia muovendosi verso est. Questo porta ad un generale peggioramento del tempo sulla regione a partire da questa sera, con precipitazioni per la giornata di domani diffuse lungo l’arco alpino e nevose sopra ai 500-800 m“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Sulle pianure precipitazioni sparse con neve mista a pioggia nelle prime ore della giornata sulla fascia pedemontana e zone collinari, ma con un generale aumento della quota neve. Il permanere dell’aria fredda nei bassi strati sormontata dal flusso caldo umido sud-occidentale porta alla formazione di pioggia congelantesi sui settori meridionali della regione. Da giovedì seguirà un generale miglioramento del tempo“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto cielo molto nuvoloso o coperto. Attese precipitazioni deboli su zone montane e pedemontane, con valori moderati sui rilievi meridionali e Appennino al confine con la Liguria, più sparse sulle pianure; quota neve sui 400-500 m sul settore occidentale al mattino in successivo repentino aumento. Possibili fenomeni di pioggia congelantesi sulle pianure meridionali di Cuneese e Alessandrino. Zero termico in aumento sui 2400-2600 m a sud e sui 1400-1600 m a nord. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti forti da ovest-sudovest sulle Alpi e moderati da sud sull’Appennino; in pianura al mattino deboli da nordest, poi variabili deboli o calmi. Possibili fenomeni di pioggia congelantesi sulle zone al confine con la Liguria.

