Previsioni Meteo Piemonte: rimonta dell’alta pressione

“Un minimo depressionario posizionato tra Francia e Spagna convoglia flussi umidi da sud che determinano deboli precipitazioni sulla parte meridionale della regione, che perdureranno fino al primo mattino di domani. Successivamente l’allontanamento della perturbazione e una rimonta dell’alta pressione favorirà un miglioramento del tempo con un rasserenamento del cielo dal pomeriggio con foschie e nebbie sulle pianure nelle ore più fredde. Le temperature minime sono attese in generale diminuzione“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani cielo nuvoloso nelle ore prima dell’alba sulla parte meridionale della regione, soleggiato altrove con possibili foschie e banchi di nebbia sulle pianure. In mattinata generale rasserenamento su tutti i settori. Precipitazioni deboli residue sulle Alpi sudoccidentali fino al primo mattino, nevose oltre i 500-600 metri. Zero termico in deciso aumento fino a 2000-2200 m in serata. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli localmente moderati da nordest in montagna con rinforzi sull’Appennino. Deboli con rinforzi da nordest sull’Alessandrino, calma di vento altrove.

