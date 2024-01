Dolore sotto il cielo: Previsioni Meteo su misura per il benessere

MeteoWeb

“Ho mal di testa, colpa del vento“. “Sento un dolore al ginocchio, credo pioverà“. Chi non ha mai detto qualcosa di simile alzi la mano. Eppure la credenza popolare questa volta è avvalorata dalla scienza. Per le persone che soffrono di dolore cronico, il tempo atmosferico può essere un fattore significativo nei loro piani quotidiani. In un recente studio dell’Università della Georgia, circa il 70% degli intervistati ha dichiarato che modificherebbe il proprio comportamento in base alle previsioni meteo su misura.

“Stiamo trovando relazioni più coerenti tra i modelli meteorologici e il dolore, quindi sembra più possibile fare previsioni del dolore basate sul tempo“, spiega l’autore principale e docente di geografia e scienze dell’atmosfera Christopher Elcik. Lo studio ha intervistato più di 4.600 persone e, tra coloro che soffrono di emicrania, l’89% ha identificato il tempo come un fattore che influisce sul livello di dolore e il 79% lo considera un fattore scatenante. Tra le persone affette da altre patologie, il 64% ha dichiarato che le condizioni meteorologiche possono scatenare il dolore e il 94% ha identificato il tempo come un fattore che influisce sulla sofferenza.

Elcik si è basato su ricerche precedenti riguardanti specifici modelli meteorologici e condizioni legate al dolore per valutare l’interesse del pubblico in una previsione del dolore basata sul tempo, che potrebbe indicare un rischio elevato o moderato di emicrania o dolore cronico. “Vedo quanto le persone possano essere influenzate da questi tipi di dolore, quindi se posso fornire a qualcuno una visione del livello di rischio per un giorno, forse le persone possono prendere provvedimenti per prevenire il dolore“, ha detto Elcik.

“Ci sono misure preventive che le persone possono adottare se i rischi sono più elevati“. Se il rischio ipotetico era elevato, più della metà degli intervistati ha dichiarato che probabilmente avrebbe adottato misure preventive, come l’assunzione di farmaci, il riposo o l’evitamento di fattori scatenanti, e circa il 47% degli intervistati con emicrania e il 46% con patologie legate al dolore ha dichiarato di essere “estremamente propenso” ad adottare tali misure.

“Questa pubblicazione dimostra che c’è un pubblico disposto e desideroso di provare qualcosa di nuovo, e probabilmente ci sono molte più persone che ne trarrebbero beneficio, più di quanto pensassimo“, ha detto Elcik. “Penso che questi risultati possano spingere altri ricercatori a studiare fenomeni meteorologici simili e su scala più ampia, aiutando la comunità a comprendere meglio l’impatto dell’atmosfera sul dolore“.