Previsioni Meteo Trentino, domani torna la neve oltre i 1.000 metri

La neve tornerà ad imbiancare il Trentino tra mercoledì 17 e le prime ore di giovedì 18 gennaio, ma solo oltre i 1000 metri di quota. Qualche fiocco, però, potrà scendere anche nelle valli chiuse e meno ventilate. Il passaggio di una perturbazione è atteso – secondo le previsioni di Meteotrentino – tra la giornata di domani e le prime ore di giovedì. I flussi in quota si intensificheranno a partire da sud-ovest, con forti raffiche (localmente superiori agli 80km/h) nelle zone esposte in alta montagna.

Mercoledì mattina, si osserveranno deboli nevicate sparse soprattutto in montagna. Non è escluso che deboli o debolissime nevicate, con eventuali accumuli di pochi centimetri, possano inizialmente verificarsi anche in Valsugana e, localmente, in Valle dell’Adige. Nelle ore centrali della giornata, e fino al tardo pomeriggio, la quota neve si alzerà anche oltre i 1.700-2.000 metri sui settori meridionali e sudorientali. Altrove, soprattutto ad ovest, potrà rimanere più bassa, sui 1.000-1.500 metri. Dalla sera e fino a mezzanotte circa, le precipitazioni risulteranno più diffuse e intense, e la quota neve scenderà ai 1.000-1.300 metri.

Non è del tutto esclusa – evidenzia la nota – la possibilità di gelicidio o di pioggia che gela il suolo nel caso di debole pioggia, nelle zone dove ristagnerà aria fredda o in presenza di terreno gelato. Entro giovedì mattina sono attesi mediamente 10-30 centimetri o localmente più di neve oltre i 1.500-1.800 metri e quantitativi generalmente inferiori a quote inferiori.

Tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, è previsto il passaggio di un fronte freddo in moto verso sud-est e, soprattutto venerdì, sono probabili forti raffiche di shallow foehn in valle (raffiche localmente superiori a 60km/h).

