Previsioni Meteo Trentino: neve e instabilità fino al weekend, poi sole e calo delle temperature

Dopo la giornata soleggiata di oggi, giovedì 4 gennaio, vi saranno alcuni giorni di instabilità meteorologica in Trentino, caratterizzati da precipitazioni, vento e calo delle temperature. A partire dal pomeriggio di domani, venerdì 5 gennaio, il transito di una saccatura determinerà sul territorio provinciale nuvolosità in rapido aumento e precipitazioni diffuse e persistenti, a partire da ovest. Lo indicano le previsioni meteo diffuse da una nota della provincia.

Dalla mattina di venerdì, sono attese deboli nevicate sparse in montagna, in intensificazione ed estensione sul territorio. Dal pomeriggio, le precipitazioni diverranno via via più diffuse ed intense, con quota neve oltre 1000 metri circa a sud e a quote inferiori nelle valli più strette e meno ventilate. Entro il pomeriggio di sabato, saranno probabili quantità cumulate fino a 50cm di neve fresca oltre 1500 metri e quantitativi inferiori a quote più basse. Non è da escludere, specie durante le fasi più intense nella notte tra venerdì e sabato, che neve o neve mista a pioggia in alcuni momenti e in alcuni punti del territorio possa interessare anche quote inferiori a 800-1000 metri ma con accumuli modesti.

Sabato, dalla tarda mattinata, le precipitazioni si attenueranno ed i venti tenderanno ad intensificare da nord con innalzamento della quota neve oltre 1300 metri circa. Domenica 7 gennaio ventoso con possibili deboli nevicate, specie sui settori orientali.

Lunedì 8 gennaio, giornata soleggiata e calo delle temperature.

