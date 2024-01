Previsioni Meteo Veneto, si riafferma l’alta pressione ma attenzione alle gelate

MeteoWeb

L’affermazione di un campo di alta pressione in espansione da ovest manterrà il tempo stabile ed in prevalenza soleggiato in Veneto. Una temporanea interruzione di tali condizioni potrebbe verificarsi lunedì sera a causa del rapido passaggio di un impulso instabile associato ad un’area di bassa pressione sull’Europa settentrionale. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 20

Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria tersa. Temperature diurne in calo in montagna, pressoché stazionarie in pianura; diffuse gelate dopo il tramonto. Venti in quota e sul litorale moderati/tesi da nord-est, altrove deboli variabili.

Domenica 21

Cielo: Sereno o poco nuvoloso per nuvolosità medio-alta, soprattutto di pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In montagna prevalentemente in rialzo, salvo calo delle minime nelle valli. In pianura minime in rialzo sulle zone interne, in calo a sud-est, pressoché stazionarie altrove; massime senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo. Diffuse gelate nelle ore più fredde.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, da nord-ovest; nelle valli deboli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati lungo la costa, in prevalenza occidentali.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo a fine giornata.

Lunedì 22

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, con maggiori annuvolamenti in serata.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; non escluse locali brevi precipitazioni in serata, nevose fino a bassa quota.

Temperature: In montagna in aumento, soprattutto le minime; in pianura in locale variazione, tendenti al calo nelle massime e con minime ancora diffusamente inferiori a zero.

Venti: In quota occidentali, inizialmente moderati, in intensificazione fino a tesi/forti nella seconda parte della giornata. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, occidentali sulle zone centro-meridionali, in prevalenza orientali altrove.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 23

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento in pianura e nelle valli, in diminuzione in alta quota. Rinforzo dei venti da nord-ovest in montagna.

Mercoledì 24

Cielo poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulle Dolomiti. Temperature in aumento in montagna e le massime sulla pianura meridionale e occidentale, per il resto saranno stazionarie o in locale lieve calo. Clima ventoso in montagna.

