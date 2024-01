Previsioni Meteo Veneto: brusco calo termico in arrivo

MeteoWeb

“Da mercoledì l’avvezione di correnti umide dai quadranti occidentali, associata all’approfondimento di un nucleo depressionario sull’Europa settentrionale, porterà maggiori annuvolamenti e precipitazioni, a tratti estese. Venerdì transiterà l’asse di saccatura associata alla depressione in scorrimento sul nord Europa verso est, interessando il nord Italia; sul Veneto per buona parte della giornata il tempo sarà ancora interessato da nuvolosità e precipitazioni con brusco calo termico in giornata. Da sabato l’avanzare di un vasto promontorio anticiclonico da ovest determinerà tempo stabile e soleggiato ma ancora con estese gelate nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni via via diffuse nel corso del pomeriggio, in moderata intensificazione verso fine giornata sui settori centro-settentrionali. Il limite della neve sarà inizialmente fino a fondovalle, poi in aumento anche marcato sulle Prealpi esposte alla pianura fino a 1700/1900m, sulle Dolomiti limite della neve a 800/1000 m. Non si esclude qualche locale episodio di gelicidio (pioggia congelante al suolo) in qualche fondovalle. Temperature massime in calo in pianura, in aumento sulle zone montane. Venti in pianura da nord/nord-est deboli, a tratti moderati sulla costa; in quota venti in rinforzo da sud-ovest, da moderati a tesi/forti.

Secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso in mattinata con schiarite anche ampie, in seguito, tendenza a nuovo aumento della nuvolosità in pianura, con possibili riduzioni della visibilità dopo il tramonto sui settori centro-meridionali. Aumento della nuvolosità anche sulle zone montane in serata.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino precipitazioni da diffuse a sparse (probabilità nel complesso medio-bassa 25-50%), fino ad esaurirsi entro la mattinata. Nel pomeriggio precipitazioni generalmente assenti. Il limite della neve sarà intorno ai 1000/1300 m sulle Dolomiti, 1400/1800 m sulle Prealpi.

Temperature: In generale aumento in entrambi i valori, salvo locale stazionarietà dei valori minimi in pianura.

Venti: In quota moderati dai quadranti occidentali. In pianura in prevalenza occidentali moderati al mattino, a tratti tesi, poi deboli; verso sera tendenza a rotazione dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza mosso, in attenuazione in serata.

Venerdì 19 per buona parte della giornata cielo nuvoloso, possibile qualche schiarita a fine giornata sui settori più settentrionali. Nelle prime ore probabili riduzioni della visibilità sulla pianura interna.

Precipitazioni: Fino a parte del pomeriggio, probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse, con possibili locali rovesci; limite della neve in calo nel corso della mattinata fino a fondovalle sulle Dolomiti, successivamente anche sulle Prealpi. In seguito precipitazioni in diradamento, fino ad esaurimento entro fine giornata.

Temperature: Minime in marcata diminuzione e raggiunte in serata, massime in calo.

Venti: Bora tesa/forte sulla costa e zone limitrofe, nell’entroterra Bora moderata/tesa, specie durante le ore centrali. In quota venti in rinforzo da nord fino a risultare tesi.

Mare: Fino al primo mattino poco mosso, poi moto ondoso in aumento fino a molto mosso/agitato.

Sabato 20 tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con aria tersa ed ottima visibilità. Temperature minime in calo, massime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane. Fino a parte della mattinata sulla costa Bora moderata/tesa, a tratti forte sulle zone meridionali, in successiva attenuazione.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 21 permangono condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per passaggi di velature al mattino. Temperature stazionarie in pianura; minime in ulteriore calo nelle valli, massime in lieve aumento in montagna.

