Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e soleggiato fino a domani

“Il Veneto si trova sul confine tra un’area anticiclonica in espansione dall’Atlantico e una ciclonica in estensione sull’Europa orientale. Inizialmente prevale l’influenza dell’alta pressione atlantica: il tempo sarà stabile e ben soleggiato fino a sabato. Poi la pressione diminuirà e domenica aumenterà la nuvolosità soprattutto in pianura. Da lunedì pressione in temporanea ripresa e tempo maggiormente soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno con aria nitida; solo nelle ore più fredde in pianura e nelle valli locali foschie e sporadici banchi di nebbia. Temperature diurne in aumento in pianura, in diminuzione in quota. Venti in montagna moderati/tesi settentrionali; in pianura deboli variabili, salvo temporanei moderati rinforzi lungo la costa, in prevalenza nord-orientali.

Domani cielo sereno e visibilità molto buona sui rilievi, mentre nelle valli e in pianura, nelle ore più fredde, foschie e locali nebbie saranno più probabili e diffuse rispetto ai giorni precedenti.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%).

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale lieve calo; massime in leggera o contenuta diminuzione in pianura, in aumento in montagna.

Venti: In quota da nord-ovest, in prevalenza moderati; nelle valli variabili. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, in prevalenza occidentali.

Mare: Quasi calmo, o poco mosso a inizio giornata.

Domenica 14 in pianura cielo nuvoloso per nubi stratiformi con probabili foschie/nebbie specie nelle ore più fredde; in montagna cielo sereno per buona parte della giornata, poco nuvoloso nel tardo pomeriggio/sera per nubi medio-alte.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; a tarda sera probabilità bassa (5-25%) di debolissime pioviggini lungo la costa e sulla pianura meridionale.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in rialzo nei valori minimi e, in quota, in diminuzione in quelli massimi.

Venti: In quota nord-occidentali moderati, o temporaneamente tesi al mattino; nelle valli variabili. In pianura deboli variabili, salvo moderati rinforzi settentrionali a fine giornata lungo la costa e sulla pianura meridionale.

Mare: Calmo.

Lunedì 15 cielo in prevalenza sereno in montagna, poco o parzialmente nuvoloso in pianura, specie quella meridionale. Temperature, in alta montagna, in diminuzione, altrove minime pressoché stazionarie, massime in aumento.

Martedì 16 sereno in montagna, poco o parzialmente nuvoloso per residua nuvolosità bassa in pianura. Temperature senza notevoli variazioni in pianura, in diminuzione in montagna.

