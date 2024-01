Previsioni Meteo Veneto: venti di bora e calo delle temperature

MeteoWeb

“Tra la mattinata di venerdì 19 e il primo mattino di sabato 20 venti forti di bora sulle zone costiere (in particolare centro meridionali), pianura limitrofa e pianura meridionale, anche con forti raffiche. Marcato calo delle temperature nella notte tra venerdì e sabato, con gelate diffuse sulle zone montane, pedemontane e pianura interna“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino con le previsioni si legge: “La massa d’aria fredda a circolazione ciclonica presente alle alte latitudini viene sospinta più a sud da un flusso di matrice nord-atlantica, ma i suoi effetti sulla nostra regione sono influenzati dall’ostacolo delle Alpi e dall’aumento della pressione al suolo; sul Veneto dunque il periodo inizia con molte nubi e un po’ di precipitazioni, poi un temporaneo ma significativo richiamo di Bora porta rasserenamenti ed un calo termico più persistente riguardo alle temperature minime, infine il tempo si fa stabile salvo un po’ di nubi medio-alte da domenica“.

Oggi cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite nelle ore diurne e maggiori addensamenti verso fine giornata; clima un po’ più mite rispetto a mercoledì; di sera, sulle zone pianeggianti e in qualche valle, possibili parziali riduzioni della visibilità.

Secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto dapprima cielo molto nuvoloso o coperto con foschie nelle prime ore anche dense in pianura e in alcune valli, dal pomeriggio in poi tempo variabile con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno via via più significativi a partire dalle zone montane.

Precipitazioni: Fenomeni da sparsi a locali e modesti salvo occasionali moderate intensificazioni, comunque destinati a cessare entro fine giornata; il limite delle nevicate all’inizio sarà indicativamente a 900-1200 m sui versanti prealpini meridionali, a fondovalle sulle Dolomiti e a 600-900 m altrove, per poi portarsi a fondovalle in genere.

Temperature: A sud-est, minime stazionarie o in leggero aumento e massime stazionarie o in leggera diminuzione specie sull’entroterra; per il resto, calo termico più marcato in montagna specie riguardo ai valori minimi, che almeno in quota verranno raggiunti a tarda sera.

Venti: In quota a tratti deboli e a tratti moderati, per gran parte della giornata dai quadranti occidentali ma verso sera tendenti a provenire da quelli settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla costa tesi da nord-est, localmente anche forti nelle ore diurne; sull’entroterra pianeggiante nelle prime ore deboli con direzione variabile e poi moderati nord-orientali, anche tesi a sud nelle ore diurne.

Mare: Nelle prime ore da quasi calmo a poco mosso, poi da mosso a molto mosso.

Sabato 20 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, almeno localmente anche sensibile sulle zone pianeggianti, con gelate anche significative; le massime su Prealpi e pianura interna subiranno contenute variazioni di carattere locale, per il resto saranno un po’ in diminuzione.

Venti: In genere dai quadranti settentrionali; in quota nord-orientali, da moderati a temporaneamente tesi specie sulle Prealpi; sul litorale sud da tesi a moderati, su costa centro-settentrionale ed entroterra pianeggiante meridionale da moderati a deboli, altrove deboli salvo occasionali moderati rinforzi.

Mare: Il settore meridionale da molto mosso a mosso, quello settentrionale da mosso a poco mosso.

Domenica 21 cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e a tratti un po’ di nubi medio-alte; rialzo termico sulle zone più interne, meno significativo a bassa quota; altrove temperature stazionarie o in leggero calo, specie riguardo alle minime sulle zone sud-orientali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, Lunedì 22 è previsto cielo parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno e fasi almeno temporanee di nubi medio-alte; per le temperature si prevedono aumenti in montagna e contenute variazioni di carattere locale in pianura.

