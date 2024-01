Prima luce verde per la missione Axiom-3, Villadei: “emozionato e concentrato”

MeteoWeb

Da Axiom Space prima luce verde per la missione privata Axiom-3 (Ax-3), che ha superato la ‘Flight Readiness Review’ in vista del lancio previsto per il 17 gennaio alle 23:11 (ora italiana) dal Kennedy Space Center in Florida. A pilotare la navetta Dragon di SpaceX che porterà i quattro membri dell’equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per 14 giorni sarà il colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana, che parlando con i giornalisti dalla quarantena si è detto “emozionato e concentrato“, oltre che felice per questo “traguardo che diventa realtà” per se stesso e per tutto il sistema Italia che lo ha sostenuto nel suo percorso.

“È un orgoglio e un privilegio poter essere qui con questo straordinario equipaggio proprio nell’anno in cui l’Italia celebra i suoi 60 anni di attività nello spazio“, ha affermato Villadei, ricordando che porterà sulla ISS il tricolore come “simbolo della nazione impegnata nello sforzo di unire istituzioni, comunità scientifica e industrie”.

Tanti esperimenti sulla ISS

Per il volo, Villadei ha già chiesto qualche suggerimento al pilota John Shoffner della precedente missione Ax-2, ma è particolarmente concentrato anche sull’intensa attività che lo attende in orbita sulla ISS. “Quando arriveremo a bordo avremo qualche ora per adattarci al nuovo ambiente – ha spiegato – e poi ciascuno di noi dovrà seguire attività specifiche per gli esperimenti assegnati“. Due esperimenti lo entusiasmano di più da un punto di vista scientifico: “l’esperimento dell’Agenzia Spaziale Italiana sulla proteina beta amiliode, che potrà fornire importanti informazioni per la prevenzione e la cura di malattie neurodegenerative anche per i futuri astronauti diretti sulla Luna e su Marte, e poi la sperimentazione per l’Aeronautica Militare del software Isoc per il monitoraggio dei pericoli provenienti dallo spazio”.

Villadei volerà sulla ISS insieme allo svedese Marcus Wandt della nuova classe di astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea selezionata nel 2022, l’astronauta di Axiom Space Michael Lopez-Alegria e Alper Gezeravci, primo astronauta turco nello spazio. “Svolgeremo il nostro lavoro restando sempre perfettamente integrati con gli altri astronauti che sono già sulla ISS, in modo da essere pronti ad affrontare insieme qualsiasi imprevisto”, assicura Villadei. La routine quotidiana sarà molto impegnativa, con la sveglia alle 6:30, i collegamenti con la Terra, il lavoro agli esperimenti e le sessioni di allenamento fisico. Nei ritagli di tempo, però, Villadei si ripromette di scattare foto dalla grande cupola della ISS fornita proprio dall’Italia.