Pullman finisce fuori strada a Rio Saliceto, sfiorata una strage di ragazzi

Dalle ore 13:30 squadre del Comando di Reggio Emilia stanno intervenendo a Rio Saliceto per un pullman di linea uscito di strada con 60 persone a bordo, per lo più ragazzi, lungo la SP 48: evacuati dai vigili del fuoco tutti i passeggeri rimasti bloccati nel mezzo.

In atto la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del pullman.

Al termine delle operazioni di soccorso sono state portate in ospedale a Guastalla una studentessa di 18 anni di Campagnola Emilia e una 73enne pensionata di Roli, entrambe con ferite lievi. I vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare tutti i passeggeri che erano rimasti bloccati nel mezzo. Sono ora in corso la rimozione del bus e la messa in sicurezza dell’area lungo la Sp 48.