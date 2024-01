Quante volte l’equipaggio della ISS festeggia il Capodanno? | VIDEO

MeteoWeb

Molte persone si chiedono quante volte l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) festeggi il Capodanno. A questo quesito risponde Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. L’orario in cui vive la ISS è Greenwich. Pertanto, “legalmente” il nuovo anno sulla ISS è iniziato nello stesso secondo dei residenti nel fuso orario della longitudine di Greenwich. La ISS fa il giro del pianeta in 92 minuti e il 31 dicembre, ha iniziato a sorvolare il territorio dove il 2024 era già arrivato dall’ora di pranzo. È iniziato con la longitudine del Giappone, della Tailandia e dell’Estremo Oriente. Per tutta la sera del 31 dicembre e la notte dell’1 gennaio, la ISS ha sorvolato il territorio in cui era arrivato l’anno 2024, oppure ha volato nello spazio sotto il quale era ancora il 2023. Una specie di viaggio nel tempo!

Si può dire che ad ogni giro, l’equipaggio della ISS può festeggiare mentalmente il nuovo anno con il fuso orario in cui è arrivata la mezzanotte. L’inizio del nuovo anno si avverte anche dalla ISS, perché dall’alto dei suoi 400km d’altitudine si vedono i lampi dei fuochi d’artificio: tanti piccoli scorci in tutta l’area notturna osservata. Ciò è particolarmente evidente in Cina.

Oppure il primo giorno del nuovo anno può essere semplicemente ogni alba. E questo accade 16 volte in un giorno sulla ISS. Bisogna solo decidere da dove contare: dall’ora della stazione, dalla prima orbita giornaliera o dal primo fuso orario in cui è iniziato il nuovo anno.

Nel video a corredo dell’articolo, un timelapse della prima alba sull’Asia: ecco come appare la prima mattina del 2024 dalla ISS.