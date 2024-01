Il potente razzo Starship punta l’orbita: dall’esplosione a nuovi obiettivi ambiziosi

MeteoWeb

Elon Musk, patron di SpaceX, afferma che uno scarico di propellente ha causato la distruzione dello stadio superiore si Starship durante l’ultimo volo di prova, dandogli la certezza che il veicolo potrà raggiungere l’orbita al suo prossimo lancio. Lo scorso 18 novembre, lo stadio superiore di Starship si stava avvicinando alla fine della combustione che l’avrebbe posizionato su una lunga traiettoria suborbitale, quando il contatto è stato perso. L’ipotesi in quel momento era che il sistema automatizzato di terminazione del volo si fosse attivato.

Starship, il propellente e il raggiungimento dell’orbita

In un recente evento presso il sito di test Starbase di SpaceX a Boca Chica, in Texas, Musk ha affermato che il guasto era collegato ad uno scarico di propellente a ossigeno liquido avvenuto vicino alla fine della combustione. Tale sfiato, ha proseguito, era necessario solo perché il veicolo non trasportava alcun payload.

“Il volo 2 in realtà è quasi riuscito a raggiungere l’orbita,” ha spiegato Musk. “Se avesse avuto un payload, sarebbe riuscito a entrare in orbita perché il motivo per cui in realtà non è riuscito a raggiungere l’orbita è stato che abbiamo scaricato l’ossigeno liquido, e l’ossigeno liquido alla fine ha provocato un incendio e un’esplosione“. Tale scarico, ha proseguito Musk, non sarebbe stato necessario se avesse avuto un payload, presumibilmente perché il carburante sarebbe stato consumato dai motori Raptor del veicolo per raggiungere l’orbita. Non ha spiegato in dettaglio come ciò abbia innescato l’incendio, né ha parlato dell’esplosione del Super Heavy subito dopo la separazione degli stadi.

Il 3° volo

Musk ha dichiarato che la modalità di quanto accaduto gli ha dato fiducia per il prossimo test di Starship. “Penso che abbiamo ottime possibilità di raggiungere l’orbita con il Volo 3,” ha sottolineato.

Il terzo volo è attualmente previsto per febbraio, ha spiegato Jessica Jensen di SpaceX durante un briefing della NASA il 9 gennaio, in attesa della ricezione di una licenza di lancio aggiornata da parte della Federal Aviation Administration. Musk ha descritto un piano di volo più ambizioso per la missione con ulteriori test di Starship: “Vogliamo andare in orbita e vogliamo effettuare un’accensione del motore nello Spazio dal serbatoio di testa” nella parte superiore del veicolo, ha detto. Ciò “dimostrerebbe che possiamo deorbitare in modo affidabile“.

Il volo testerebbe anche il trasferimento del propellente dal serbatoio di testa al serbatoio principale, una dimostrazione che fa parte del premio Tipping Point della NASA come pietra miliare nel trasferimento del propellente da un veicolo Starship a un altro. Il primo test di trasferimento è previsto, “entro la fine di quest’anno, ma certamente entro il prossimo anno“, secondo Musk.

Il razzo Starship di SpaceX

Il razzo Starship di SpaceX è un veicolo di lancio riutilizzabile super pesante, in fase di sviluppo da parte di SpaceX. Con un’altezza di 122 m e una massa al decollo di 5000 t, è il razzo vettore più alto e potente mai costruito e il primo progettato per essere completamente riutilizzabile.

Starship è composto da 2 parti: un primo stadio booster, chiamato Super Heavy e un secondo stadio con integrata sezione con payload, chiamato Starship. Il Super Heavy è un razzo a propellente liquido alimentato da 33 motori Raptor. Starship è un veicolo spaziale a propellente liquido alimentato da 6 motori Raptor.

Starship è progettato per portare payload di grandi dimensioni in orbita terrestre bassa, in orbita lunare e in orbita marziana. È ancora in fase di sviluppo, ma SpaceX ha già effettuato diversi test di volo. L’azienda di Elon Musk prevede di effettuare ulteriori test quest’anno e di iniziare le operazioni di volo commerciale nel 2025.

Starship rappresenta una nuova era per l’esplorazione spaziale. È il razzo più potente e versatile mai costruito e ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui viaggiamo nello Spazio.