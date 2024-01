Re Carlo lascia l’ospedale dopo l’intervento alla prostata

MeteoWeb

Dopo tre notti trascorse in ospedale, Re Carlo III, 75 anni, è stato dimesso dalla London Clinic dopo l’intervento subito venerdì 26 gennaio per una condizione “benigna” alla prostata. Il sovrano è tornato nella sua residenza, accompagnato dalla Regina consorte Camilla. Re Carlo III si è mostrato in pubblico all’uscita, con al fianco Camilla e indosso un cappotto scuro, rivolgendo cenni di saluto e sorrisi a sudditi, curiosi e giornalisti assiepati di fronte alla struttura. Poi è salito in auto e, accompagnato dal corteo reale, si è allontanato.

Per Carlo inizia ora un periodo di recupero che la corte aveva preannunciato come “breve” la settimana scorsa, ma rimanendo sul vago. Secondo fonti ufficiose citate da Sky News, ciò si tradurrà in un’assenza da tutti gli impegni ufficiali esterni per circa “un mese”.

Anche Kate lascia l’ospedale

Poche ore prima di Carlo, era stata la nuora Kate, principessa del Galles, a lasciare la London Clinic dopo quasi due settimane di degenza seguite a un’operazione all’addome più complessa e delicata. A differenza del sovrano, Kate è uscita dall’ospedale con discrezione e senza offrirsi ai ‘paparazzi’.

