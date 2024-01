Tragedia sfiorata a Recco, onda anomala trascina in mare due turisti: salvati dai passanti

MeteoWeb

Un’onda anomala ha trascinato in mare due persone dalla banchina del molo a Recco, in provincia di Genova. I due turisti tedeschi, madre e figlio, di 40 e 12 anni, sono stati trascinati dall’onda intorno alle 16, rischiando di annegare. Le urla del marito hanno attirato l’attenzione delle decine di persone che guardavano la mareggiata dal belvedere: alcuni giovani sono corsi in loro soccorso, riuscendo a recuperare i due malcapitati in mare.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Camogli e Recco, il personale del 118, che dopo aver stabilizzato la madre e il figlio, ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale San Martino di Genova in osservazione.