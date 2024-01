Meteo, record di temperatura per gennaio nel Regno Unito: caldo insolito e sabbia del Sahara in Scozia

MeteoWeb

Oggi, a Kinlochewe, località delle Highlands occidentali, nel nord-ovest della Scozia, è stata registrata una temperatura di +19,6°C, che rende la località più calda di Maiorca e della Costa Azzurra. Se confermata, si tratterebbe della temperatura più alta di gennaio nel Regno Unito, battendo di oltre un grado centigrado il record stabilito nel 2003 (+18,3°C a Inchmarlo, sempre in Scozia). Sarebbe anche la temperatura invernale più alta mai registrata in Scozia. Lo comunica il Met Office, il servizio meteorologico nazionale britannico.

Calum MacColl, meteorologo della BBC Scotland, ha affermato che questo clima mite è dovuto in parte a qualcosa noto come effetto Foehn. “L’effetto Foehn è quando, all’interno di un ambiente atmosferico stabile, l’aria è costretta a salire sopra le colline e le montagne, prima di ridiscendere verso la superficie sul lato sottovento delle montagne”, ha spiegato. “Sul lato sopravvento delle montagne, l’aria è mite e umida, ma si raffredderà di circa 0,6°C ogni 100 metri man mano che si sale lungo il fianco della collina. Tuttavia, quando la massa d’aria raggiunge le cime delle colline, scende e così facendo, si secca e successivamente si riscalda di 1°C ogni 100 metri. Ciò si traduce in temperature più elevate registrate sul lato sottovento rispetto al lato sopravvento sulle montagne”.

L’effetto Foehn avviene in un contesto generale in cui venti meridionali hanno trascinato aria più mite dall’Africa attraverso il Regno Unito, provocando temperature più elevate del normale. I venti stanno anche portando una nube di polvere sahariana in alcune parti della Scozia, che potrebbe causare la ricaduta di polvere rossa sulle strade e sulle auto nelle prossime 24 ore.

La località di Kinlochewe a Wester Ross si trova all’estremità del Loch Maree. La zona è nota per le sue spettacolari viste sulle montagne, in particolare sulle colline Torridon. Pur godendo di temperature miti, oggi la località è sotto allerta gialla per vento, con raffiche previste di oltre 60km/h.

