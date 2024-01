Quasi tutto il Regno Unito in allerta per la tempesta Isha: venti oltre i 100km/h

MeteoWeb

Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha esteso su quasi tutto il Paese l’allerta meteo per i forti venti in vista dell’arrivo della tempesta Isha, avvertendo di potenziale “pericolo per la vita” in alcune aree. Si prevede che la tempesta Isha, la nona da settembre, porterà venti oltre i 100km/h, causando potenzialmente blackout, mentre i servizi ferroviari e di autobus potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Previste raffiche di oltre 140km/h in Scozia.

Saranno in vigore due allerte “ambra” per i venti da oggi a domani mattina: una si estende attraverso l’Inghilterra centrale, orientale e occidentale e tutto il Galles, lasciando fuori solo Londra e parti del Sud-Est; l’altra copre tutta la Scozia, l’Inghilterra settentrionale e l’Irlanda del Nord. L’allerta color ambra, per il Met Office, comprende anche l’allerta per “pericolo di vita” legato a grandi onde, detriti che volano e materiali gettati a terra dal vento sulle strade costiere e sui lungomare.