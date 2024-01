Il Regno Unito punta sul nucleare per raggiungere la neutralità carbonica

MeteoWeb

Il governo britannico ha annunciato che sta prendendo in considerazione la costruzione di un’altra grande centrale nucleare nel Paese. Questa nuova centrale si aggiungerebbe a Hinkley Point C, che è già in costruzione, e a Sizewell C, che è in fase di sviluppo. Entrambe queste centrali sono guidate dalla società energetica francese Edf.

La decisione del governo britannico è in linea con l’obiettivo del paese di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. L’energia nucleare è una fonte di energia pulita che non produce emissioni di carbonio.

Il Regno Unito prevede di coprire un quarto del proprio fabbisogno elettrico attraverso il nucleare entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, il paese sta costruendo grandi centrali nucleari tradizionali, ma sta anche investendo nello sviluppo di piccoli reattori modulari (SMR). Gli SMR sono unità di produzione di energia nucleare più piccole e flessibili rispetto alle centrali nucleari tradizionali.

La costruzione di una nuova grande centrale nucleare nel Regno Unito è un progetto ambizioso che richiederà tempo e investimenti. Tuttavia, è un passo importante per il Paese nel suo percorso verso la neutralità carbonica.