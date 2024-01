Rivelazioni sulle specie arboree nelle foreste tropicali del Pianeta

MeteoWeb

Appena 1.053 specie rappresentano la metà degli 800 miliardi di alberi delle foreste tropicali del pianeta, l’altra meta è composta da 46 mila specie, di cui la gran parte è rara: è uno dei sorprendenti risultati del primo catalogo delle specie arboree delle foreste tropicali. Lo studio pubblicato su Nature è stato condotto grazie alla collaborazione di 356 scienziati di tutto il mondo, analizzando 1500 località, coordinati da Declan Cooper, dell’University College di Londra.

Le foreste tropicali sono note per la loro grande biodiversità ma lo studio dimostra per la prima volta che nella diversità delle foreste esistono in realtà alcune specie di alberi estremamente comuni che avrebbero un importante, e ancora poco compreso, ruolo ecologico.

Analizzando in modo sistematico tutte le specie di alberi presenti in piccole porzioni di territorio prese a campione nelle 3 grandi foreste tropicali del pianeta, Amazzonia, Africa e Sud est asiatico, i ricercatori hanno realizzato per la prima volta un catalogo completo su quali e quante piante sono presenti scoprendo che in tutte le foreste esiste sempre una grande dominanza di poche specie mentre esistono pochi esemplari di moltissime specie diverse: appena il 2,2% delle specie più popolari rappresenta il 50% degli alberi, mentre appena il 10% di alberi è dovuto al contributo dell’85% di specie diverse, considerate rare.

Risultati che hanno implicazioni importanti nella comprensione delle foreste tropicali perché il monitoraggio delle specie più comuni può aiutare a capire meglio le risposte dell’intera foresta ai cambiamenti climatici.

“Volevamo guardare le foreste tropicali in un modo nuovo“, ha detto Simon Lewis, uno degli autori dell’University College. “Concentrarsi – ha aggiunto – su poche centinaia di specie di alberi comuni in ogni continente, piuttosto che sulle molte migliaia di specie di cui non sappiamo quasi nulla, può aprire nuovi modi per comprendere queste preziose foreste“.