Il ruolo salvavita del carbone ignorato dalla narrazione allarmistica sul clima

“In una recente fredda giornata invernale, gli abitanti di Monaco sono rimasti sorpresi nel vedere la gente sciare per strada. Sì, questa è la quantità di neve caduta nella città tedesca e in altre parti d’Europa all’inizio dell’inverno 2023-2024. Nonostante l’interruzione dei viaggi via terra e in aereo, i tedeschi sono sopravvissuti al clima gelido avendo accesso al riscaldamento e ai servizi di base. Ma non tutti nel nostro mondo sono fortunati come coloro che vivono grazie a fonti energetiche affidabili nelle economie occidentali”. È quanto scrive Vijay Jayaraj, ricercatore associato presso la CO 2 Coalition (Arlington, Virginia), in un articolo pubblicato per la prima volta su Real Clear Energy il 4 gennaio 2024.

“Miliardi di persone in tutto il mondo non hanno accesso a fonti sicure di calore ed elettricità. Per loro, l’inverno può essere un colpo mortale. Una guerra politica contro i combustibili fossili sta peggiorando le cose per coloro che non sono protetti dalle temperature gelide”, aggiunge Jayaraj, che ha conseguito un master in scienze ambientali presso l’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito.

I pericoli del freddo

“La gravità dei pericoli legati all’inverno è stata messa in ombra dal discorso prevalente sul presunto cambiamento climatico provocato dall’uomo. Siamo stati inondati di avvertimenti sui pericoli del riscaldamento. Ma storicamente è il freddo ad essere disastroso. Ha alterato il corso della storia in tutto il mondo e ha lasciato le persone a lottare per il cibo mentre la vita vegetale diminuiva”, afferma il ricercatore.

“Secondo le analisi globali dei decessi causati da vari pericoli naturali, il freddo gelido dell’inverno miete molte più vittime rispetto al caldo estivo rovente. Infatti, uno studio sanitario del 2023 condotto in 854 città europee rivela che un eccesso annuo stimato di 203.620 decessi è dovuto al freddo, mentre solo 20.173 decessi sono stati attribuiti al caldo. In termini comparativi, solo 1 su 10 dei decessi dovuti a temperature estreme era attribuibile al caldo, mentre la maggioranza era dovuta al freddo”, evidenzia Jayaraj.

“A parte l’allarmismo sul riscaldamento, il freddo pungente dell’inverno non andrà via e continuerà a mettere alla prova i meccanismi di sopravvivenza del genere umano. Dall’agosto 2023, la copertura nevosa nell’emisfero settentrionale è rimasta pari o superiore alla media degli ultimi 57 anni”, sottolinea ancora il ricercatore.

La pseudoscienza mette in pericolo le persone con politiche energetiche poco pratiche

“Con la scienza del clima cooptata da una crociata politica mondiale contro il presunto riscaldamento globale indotto dall’uomo, le comunità potrebbero trovarsi impreparate ad affrontare il prossimo clima invernale. Nelle regioni con inverni particolarmente rigidi e accesso limitato a fonti di riscaldamento affidabili, la minaccia di morte e malattie dovuta alle politiche anti-combustibili fossili è grave”, afferma Jayaraj.

“In luoghi come la Mongolia, dove le difficoltà economiche e l’energia convergono, stare al caldo è un obiettivo invernale costante. Quest’anno, le importazioni di elettricità dalla Russia nel Paese sono state interrotte, con conseguente riduzione del carico per milioni di persone in pieno inverno. A -37°C, il popolo della Mongolia è stato lasciato a cavarsela da solo. Per affrontare questo clima rigido, fanno affidamento solo su due fonti energetiche cruciali: la produzione interna di elettricità dalle loro abbondanti riserve di carbone e l’uso diretto del carbone per il riscaldamento delle case. Di fronte alle giornate invernali sotto zero e coperte di neve, né l’energia eolica né quella solare possono garantire una fornitura energetica costante”, evidenzia il ricercatore.

“In altri Paesi della regione lo scenario è simile. Le comunità indigenti in Afghanistan fanno affidamento sul carbone per sopportare l’inverno. In Kirghizistan, l’inaffidabilità dell’energia idroelettrica si traduce in un continuo bisogno di carbone. Allo stesso modo, le persone in Uzbekistan e Kazakistan dipendono dal carbone per il riscaldamento, sebbene il Kazakistan stia aumentando la sua dipendenza dal gas”, aggiunge.

“È facile per i politici ipocriti che volano in aerei privati che emettono CO 2 in tutto il mondo occidentale sostenere l’eliminazione dei combustibili fossili. Ma il loro attivismo ignora palesemente la morsa gelida dell’inverno sulle comunità lontane. È arrivato il tempo che i media occidentali riportino con coraggio il ruolo fondamentale dei combustibili fossili nel sostenere la vita umana durante le rigide condizioni invernali. Tali comunicazioni basate sui fatti metterebbero a tacere la falsa narrativa di un mondo condannato dal riscaldamento”, conclude Vijay Jayaraj.