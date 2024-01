Russia, incendio nel centro di Mosca: in fiamme il Teatro della Satira

MeteoWeb

Nel cuore di Mosca, precisamente nella piazza Triumfalnaya, si è verificato un incendio all’interno dell’edificio del Teatro della Satira. La notizia è stata riportata dall’agenzia russa Tass, che ha citato i servizi di emergenza. “Nella piazza Triumfalnaya, si è sviluppato un incendio al Teatro della Satira. Dall’edificio si leva una colonna di fumo proveniente dal tetto“, riporta la fonte. Sul luogo dell’incidente sono presenti 76 vigili del fuoco e squadre di soccorso, impegnati nell’azione di contenimento delle fiamme.

L’agenzia ha comunicato che 50 persone sono state evacuate e, stando ai dati preliminari, non risultano feriti. La dimensione dell’area colpita dall’incendio è di 350 metri quadrati. “L’incendio si sta propagando rapidamente attraverso le strutture in legno della cupola“, ha aggiunto la fonte. Il tetto, composto da listelli di legno, rende complicata l’estinzione, secondo l’agenzia russa, a causa delle peculiarità architettoniche dell’edificio, il cui accesso al tetto è limitato. Attualmente, le strutture in legno della cupola del tetto sono coinvolte nelle fiamme.

