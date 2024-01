Samsung Galaxy S24 in arrivo, è l’era dell’AI Phone: ecco la data

MeteoWeb

In un annuncio ufficiale che ha confermato le voci emerse nelle ultime ore, Samsung ha dichiarato che terrà il suo primo evento Galaxy Unpacked del 2024 presso il SAP Center di San Jose, in California. Questo evento molto atteso sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di Samsung e si prefigge di presentare le ultime aggiunte alla gamma di dispositivi mobili Galaxy. Il video teaser dell’azienda menziona esplicitamente l’arrivo di “Galaxy AI”, indicando un focus significativo sull’intelligenza artificiale nei loro prossimi dispositivi. È certo, quindi, che manca davvero poco all’arrivo di Samsung Galaxy S24.

In vista dell’evento, Samsung ha lanciato promozioni di pre-ordine negli Stati Uniti, offrendo un credito di $50 a coloro che preordinano i nuovi Galaxy phones tra il 2 e il 16 gennaio. Questa mossa strategica mira a generare entusiasmo e anticipazione tra i consumatori, preparando il terreno per la presentazione di tecnologie rivoluzionarie.

Galaxy S24: uno sguardo al futuro

Le voci sulla Galaxy S24 circolano da mesi, e sembra che Samsung sia pronta a fare una dichiarazione con un annuncio più anticipato rispetto agli anni precedenti. Tradizionalmente, Samsung ha rinfrescato la sua serie Galaxy S a febbraio, ma l’anticipazione per la S24 ha accelerato i tempi.

Il modello di punta Galaxy S24 Ultra dovrebbe presentare una cornice in titanio, suscitando paragoni con l’iPhone 15 Pro e 15 Pro Max di Apple. Internamente, ci si aspetta che il sistema-on-a-chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 alimenti l’intera gamma S24, vantando una potenza di elaborazione impressionante e capacità di intelligenza artificiale integrate. Il riferimento esplicito di Samsung a “Galaxy AI” nel video teaser si allinea con la tendenza del settore di incorporare l’intelligenza artificiale nelle funzionalità degli smartphone.

Informazioni trapelate da varie fonti suggeriscono che i modelli S24 Plus e Ultra potrebbero essere dotati di 12 GB di RAM, offrendo un notevole aumento delle prestazioni rispetto al modello base S24 con 8 GB, simile al S23. In particolare, MysteryLupin, un leaker affidabile, ha condiviso copie pubblicitarie che suggeriscono avanzate capacità di intelligenza artificiale, come la possibilità di manipolare e rimuovere elementi nelle immagini utilizzando Generative Edit, riflettendo le caratteristiche viste nella serie Google Pixel 8.

Ulteriori voci suggeriscono che l’app Phone di Samsung potrebbe introdurre una funzione di traduzione simultanea in tempo reale, consentendo conversazioni senza soluzione di continuità tra persone che parlano lingue diverse. La prospettiva che il S24 Ultra possa registrare video in 4K a impressionanti 120fps aggiunge emozione, anche se è fondamentale notare che questa funzione è attualmente in fase di test e potrebbe non essere disponibile al lancio.

La data di uscita

Con così tante speculazioni attorno alla Galaxy S24, gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza l’evento Galaxy Unpacked di Samsung il 17 gennaio. Poiché l’azienda promette di rivelare le ultime innovazioni nella gamma di dispositivi mobili Galaxy, solo il tempo dirà quali voci si materializzeranno e ridefiniranno il panorama degli smartphone.