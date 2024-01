Buone notizie da SpaceX: cresce il numero di satelliti Starlink ma diminuiscono le manovre di evitamento

MeteoWeb

La compagnia aerospaziale SpaceX ha riferito che il numero di incontri ravvicinati tra i suoi satelliti Starlink e altri oggetti orbitali non è aumentato negli ultimi sei mesi, nonostante la crescita della costellazione. Gli esperti di sostenibilità spaziale affermano si tratta di una buona notizia, ma avvertono che la diminuzione delle manovre di evitamento è probabilmente solo una deviazione da quella che è stata una tendenza al rialzo a lungo termine.

Due volte all’anno, SpaceX riferisce alla Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti quante volte i suoi satelliti hanno dovuto cambiare traiettoria per evitare possibili collisioni con altri veicoli e detriti spaziali. La compagnia ha presentato il suo ultimo “Rapporto semestrale sullo stato delle costellazioni” il 29 dicembre 2023, coprendo un periodo compreso tra l’1 giugno 2023 e il 30 novembre 2023. In questo periodo, i satelliti Starlink hanno dovuto eseguire 24.410 manovre per evitare le collisioni, equivalenti a sei manovre per veicolo spaziale. Nel periodo di riferimento precedente, che rappresentava i sei mesi precedenti al 31 maggio 2023, i satelliti della costellazione si sono dovuti muovere 25.299 volte. I dati suggeriscono che, anche se la costellazione Starlink è cresciuta di circa 1.000 veicoli spaziali negli ultimi sei mesi, i suoi satelliti hanno effettuato meno manovre di evitamento in questo periodo rispetto al semestre precedente.

SpaceX attualmente gestisce più di 5.250 satelliti Starlink, meno della metà della sua costellazione di prima generazione pianificata di 12.000 veicoli spaziali. L’azienda vuole però espandere la propria flotta a oltre 40.000 satelliti.

Le preoccupazioni degli esperti

In precedenza, il numero di manovre raddoppiava ogni sei mesi man mano che la costellazione Starlink cresceva, una tendenza che gli esperti si aspettavano continuasse e per la quale avevano espresso preoccupazione.

Hugh Lewis, Professore di astronautica all’Università di Southampton, nel Regno Unito, che studia da diversi anni gli effetti delle megacostellazioni sulla sicurezza orbitale, ha detto a Space.com che l’apparente deviazione dalla tendenza precedente potrebbe essere dovuta alla “variabilità” naturale e a miglioramenti nella precisione dei dati di posizionamento satellitare a disposizione degli operatori satellitari. “Dovremo aspettare fino al prossimo periodo di riferimento per vedere cosa sta succedendo, ma è una buona notizia“, ha detto Lewis. “Se guardiamo i numeri per l’intero anno, tuttavia, possiamo vedere che hanno dovuto effettuare circa 50.000 manovre, che è ancora un numero molto elevato e leggermente superiore al valore dell’anno precedente”.

I satelliti Starlink prendono decisioni autonome di manovra sulla base delle informazioni fornite dalla US Space Force e dalla società statunitense LeoLabs. Quando i dati disponibili mostrano che un satellite Starlink ha una probabilità inferiore a 1 su 100.000 di colpire un altro veicolo spaziale o un pezzo di detrito spaziale, il satellite si sposta. SpaceX sottolinea che il suo approccio è molto più rigoroso di quello della maggior parte degli altri operatori che muovono il proprio veicolo spaziale solo quando il rischio di collisione supera 1 su 10.000.

Dan Oltrogge, capo scienziato della società statunitense COMSPOC, ha dichiarato a Space.com che si aspetta che il numero di manovre di evitamento aumenterà con il lancio di più satelliti previsto nei prossimi anni. “Abbiamo assistito a un aumento piuttosto drastico degli approcci ravvicinati negli ultimi cinque anni”, ha affermato Oltrogge. “È stato un aumento di cinque volte, in generale, e i tassi di incontro continueranno a salire man mano che sempre più satelliti verranno aggiunti al mix e man mano che sempre più detriti vivranno nella popolazione spaziale“.

Lewis ha aggiunto che mentre le sue precedenti previsioni mostravano che i satelliti Starlink potrebbero dover effettuare più di un milione di manovre in un semestre già nel 2028, i nuovi dati suggeriscono una crescita molto più moderata con circa 100.000 manovre in sei mesi entro la fine del decennio. “C’è ancora un gran numero di manovre da fare”, ha detto Lewis. “Ho ancora dubbi sulla possibilità di far funzionare così tanti satelliti in sicurezza. C’è il rischio che, poiché ci sono così tanti di questi eventi di approccio ravvicinato, alcuni di essi ad un certo punto potrebbero provocare una collisione”.

Il problema delle collisioni orbitali

Le collisioni orbitali rappresentano una grave minaccia per la capacità dell’umanità di utilizzare la tecnologia spaziale in modo sicuro. Ogni collisione può produrre migliaia di frammenti, che possono rimanere in orbita per lungo tempo e minacciare altri veicoli spaziali.

Gli esperti, tuttavia, elogiano SpaceX, per il suo atteggiamento rigoroso e per aver condiviso pubblicamente le informazioni con altri operatori. Sperano che altri operatori di veicoli spaziali seguano l’esempio. “Dobbiamo affrontare la questione su tutti i fronti“, ha detto Oltrogge. “Dobbiamo cercare di ottenere i dati più accurati possibili sulle posizioni dei satelliti, dei payload morti e di tutti gli altri detriti nello spazio. Dobbiamo condividere i nostri dati tra gli operatori il più possibile, perché questo migliora la conoscenza della posizione di tutti, quindi che possiamo sbarazzarci delle manovre di evitamento di cui non avevamo bisogno in primo luogo“.​