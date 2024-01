Estinzione silenziosa: la scomparsa delle balene dall’Europa

MeteoWeb

Alcune specie di balene sono scomparse dall’Europa molto prima che la caccia a questi animali diventasse una vera e propria industria. Due delle specie più comuni delle acque europee sono scomparse dalla zona del vecchio continente già secoli fa e una di queste è ora quasi estinta a livello globale. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su “Royal Society Open Science” a firma di un team di ricercatori guidati dall’Università norvegese di scienza e tecnologia.

“La caccia alle balene era diffusa fin dai tempi più remoti. Ciò ha avuto importanti conseguenze per le specie in Europa“, afferma Youri van den Hurk, ex borsista post-dottorato presso il Museo universitario dell’Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU). Il team di ricerca che ha portato avanti il nuovo studio ha esaminato 719 ossa di balena provenienti da varie collezioni di musei europei. La maggior parte delle ossa di balena risalgono al periodo compreso tra il 900 a.C. e il 1500 d.C.

Studiando le proteine presenti in questo materiale osseo è spesso possibile scoprire da quale specie provengano queste ossa. Le ossa di balena esaminate provenivano da balene catturate a nord fino alla Norvegia e a sud fino alla Spagna. La caccia alle balene era praticata da persone provenienti da molti paesi europei, sia in Scandinavia che nelle isole britanniche, ma anche in Belgio, Francia e Spagna. Entrambe le specie scomparse prematuramente dall’Europa sono balene che rimangono vicino alla riva. Ciò significa che era possibile cacciarle su piccole imbarcazioni e con normali arpioni, anche prima che la caccia alle balene diventasse un’industria. Queste balene erano quindi particolarmente vulnerabili, anche se la caccia alle balene veniva praticata su scala molto ridotta.

La balena grigia

La balena grigia (Eschrichtius robustus) è una delle specie di cui gli scienziati hanno trovato molte ossa nei loro materiali. La balena grigia iniziò a scomparire da alcune parti del Nord Atlantico già nel Medioevo e la specie era completamente scomparsa dall’area nel XVIII secolo. La specie ha attualmente due popolazioni vitali nell’Oceano Pacifico, ma non è ancora tornata nell’Atlantico, ad eccezione di sporadici casi randagi.

La balena franca del Nord Atlantico

Un’altra specie, tuttavia, se la passò molto peggio, e gli scienziati erano a conoscenza dei problemi che dovette affrontare prima che questo studio iniziasse. La balena franca del Nord Atlantico (Eubalaena glacialis) è una nuotatrice lenta che preferisce rimanere vicino alla riva. Inoltre, la specie possiede una grande quantità di grasso, che la mantiene a galla sulla superficie dell’acqua quando viene uccisa. La specie era quindi una preda relativamente facile per i balenieri.

Questo è probabilmente il motivo per cui le ossa della balena franca del Nord Atlantico costituiscono la maggior parte del materiale che hanno rinvenuto i ricercatori. Le balene franche del Nord Atlantico erano diffuse lungo le coste dell’Europa fino al XVIII secolo, ma dal XIX secolo non sono state quasi più cacciate perché ne erano rimaste pochissime.

Oggi, le balene franche del Nord Atlantico sono probabilmente estinte nell’Atlantico orientale, e quasi nessuna di loro è rimasta nell’Atlantico occidentale. La specie è in gravi difficoltà. Le balene franche del Nord Atlantico sono completamente protette dal 1937, ma nonostante ciò ne rimangono solo 300-400 individui. Questi si trovano principalmente lungo la costa del Nord America.