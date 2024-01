Scoperta in Norvegia la più antica sepoltura navale della Scandinavia: risale al 700 d.C.

MeteoWeb

Durante l’estate del 2023, un gruppo di archeologi e un utilizzatore di metal detector hanno condotto un’indagine su un tumulo funerario presso Leka, nella parte settentrionale della contea di Trndelag, in Norvegia. La scoperta che ne è seguita ha suscitato grande entusiasmo nella comunità scientifica: la conferma tramite grandi rivetti che il tumulo conteneva effettivamente una sepoltura navale. Geir Grnnesby, archeologo presso il Museo Universitario della Norwegian University of Science and Technology (NTNU) e responsabile del progetto di scavo, ha annunciato che il tumulo è stato costruito intorno al 700 d.C., durante il periodo Merovingio, precedente all’Età dei Vichinghi.

Questa datazione rivela che la tradizione delle sepolture navali nella regione scandinava risale a molto più indietro nel tempo rispetto a quanto precedentemente pensato, dimostrando che le popolazioni locali erano abili costruttori navali e marinai molto prima dell’Età dei Vichinghi.

Il tumulo funerario di Herlaugshaugen

Il tumulo funerario di Herlaugshaugen, con un diametro di oltre 60 metri, è uno dei più grandi della Norvegia. Gli scavi precedenti, condotti nel tardo 1700, avevano portato alla luce resti di una sorta di muro, rivetti in ferro, un calderone in bronzo, ossa di animali e uno scheletro seduto con una spada, esposto per un periodo come Re Herlaug presso la Scuola Cattedrale di Trondheim, prima che questi reperti scomparissero negli anni ’20 del secolo scorso.

Scambi culturali durante il periodo Merovingio

Questa scoperta apre nuove prospettive sugli scambi culturali e i collegamenti tra l’élite al potere in Svezia e Inghilterra durante il periodo Merovingio. Infatti, i tumuli funerari di Vendel e Valsgarde in Svezia e la sepoltura navale di Sutton Hoo in Inghilterra, risalenti allo stesso periodo, mostrano somiglianze significative. Circa il 10% di tutti i grandi tumuli funerari della Norvegia si trova nella valle di Namdalen, vicino a Leka, suggerendo un legame culturale e storico tra queste aree.

Lars Forseth, archeologo dell’Autorità della Contea di Trndelag e membro del team di indagine, ritiene che la posizione lungo le rotte commerciali marittime abbia giocato un ruolo chiave nella scelta del sito per il tumulo di Herlaugshaugen. Gli archeologi intendono esplorare ulteriormente queste connessioni e la possibile relazione tra i tumuli funerari di Namdalen, Vendel, Valsgarde e Sutton Hoo.