Scoperta una nuova specie di dinosauri: il Tyrannosaurus mcraeensis potrebbe essere il parente più vicino conosciuto del T. rex

MeteoWeb

Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, rimodella la nostra comprensione di come il dinosauro più famoso che abbia mai camminato sulla terra – il Tyrannosaurus rex – sia arrivato per la prima volta in Nord America introducendo il suo primo parente conosciuto nel continente. Lo studio identifica una sottospecie di tirannosauro recentemente scoperta, conosciuta come Tyrannosaurus mcraeensis. Il predatore appena scoperto è più vecchio e più primitivo del suo cugino più noto, ma altrettanto grande – all’incirca delle dimensioni di un autobus a due piani.

Lo studio si basa su un cranio parziale raccolto anni fa nel New Mexico occidentale, attualmente in mostra al Museo di Storia Naturale e Scienza del New Mexico, che mostra che il tirannosauro era in Nord America milioni di anni prima di quanto ritenuto finora.

Gli autori che hanno contribuito allo studio includono ricercatori dell’Università di Bath (Regno Unito), Museo di Storia Naturale e Scienza del New Mexico, Università dello Utah, George Washington University, Harrisburg University, Penn State Lehigh Valley e Università di Alberta.

“Gli abitanti del New Mexico hanno sempre saputo che il nostro stato è speciale, ora sappiamo che il New Mexico è stato un posto speciale per decine di milioni di anni”, ha affermato il Dottor Fiorillo, direttore esecutivo del Museo di Storia Naturale e Scienza del New Mexico.

Il Tyrannosaurus mcraeensis

Il Tyrannosaurus rex, forse il predatore terrestre più grande e pericoloso di tutti i tempi, apparve improvvisamente in Nord America circa 66 milioni di anni fa. Ma senza parenti stretti nel Nord America, il modo in cui è arrivato e si è evoluto nel continente rimane un mistero. Quando l’allora studente Sebastian Dalman iniziò un nuovo studio su un dinosauro con le corna della stessa fauna, ciò costrinse un ripensamento più ampio dei dinosauri del New Mexico occidentale. “Ho iniziato a lavorare su questo progetto nel 2013 con il coautore Steve Jasinski e presto abbiamo iniziato a sospettare che fossimo su qualcosa di nuovo“, ha detto Dalman.

Un team di scienziati provenienti da Bath (Regno Unito), Stati Uniti e Canada è stato riunito per studiare l’animale, esaminando lo scheletro osso per osso. Hanno trovato sottili differenze tra l’esemplare e le dozzine di scheletri di T. rex trovati in precedenza. Poiché il T. rex è così noto, è stato possibile dimostrare che il tirannosauro del New Mexico era qualcosa di nuovo.

“Le differenze sono sottili, ma questo è tipicamente il caso di specie strettamente imparentate. L’evoluzione provoca lentamente l’accumulo di mutazioni nel corso di milioni di anni, facendo sì che le specie sembrino leggermente diverse nel corso del tempo”, ha affermato il Dott. Nick Longrich, coautore del Milner Center for Evolution presso l’Università di Bath.

Il Tyrannosaurus mcraeensis appena scoperto aveva all’incirca le stesse dimensioni di un T. rex, che misurava fino a 12 metri di lunghezza e 3,6 metri di altezza. Come il suo famoso parente, il Tyrannosaurus mcraeensis mangiava carne. Basandosi sulla posizione dei resti rispetto a rocce e altri resti di dinosauri precedentemente datati tra 66 e 75 milioni di anni fa, gli autori suggeriscono che il T. mcraeensis potrebbe essere vissuto tra 71 e 73 milioni di anni fa, tra cinque e sette milioni di anni prima del T. rex. Anche se la nuova scoperta è antecedente al T. rex, lo studio rileva che sottili differenze nelle ossa della mascella rendono improbabile che si tratti di un antenato diretto. Ciò aumenta la possibilità che ci siano ancora altre nuove scoperte di tirannosauri da fare.

“Ancora una volta, la portata e l’importanza scientifica dei fossili di dinosauro del New Mexico diventano chiare: molti nuovi dinosauri restano da scoprire nello stato, sia nelle rocce che nei cassetti dei musei!”, ha affermato il Dottor Spencer Lucas, curatore di paleontologia presso il Museo di Storia Naturale e Scienza del New Mexico.

Le implicazioni della scoperta

La nuova scoperta amplia la nostra comprensione dei tirannosauri in diversi modi. In primo luogo, suggerisce che i superpredatori vivessero in quello che oggi è il sud degli Stati Uniti almeno 72 milioni di anni fa, molto prima che i primi fossili di T. Rex fossero trovati nella stessa regione. Il tirannosauro probabilmente ebbe origine nel Nord America meridionale, per poi espandersi in gran parte della parte occidentale del continente.

I nuovi fossili, che sono stati raccolti su terre amministrate dal Bureau of Reclamation degli Stati Uniti, suggeriscono anche che specie più grandi, più robuste e più avanzate si siano evolute negli Stati Uniti meridionali, rispetto ai tirannosauri più piccoli e primitivi che abitavano il Montana e il Canada. Per ragioni che restano da scoprire, i dinosauri potrebbero essersi evoluti fino a raggiungere dimensioni maggiori nel sud, un modello di dimensioni corporee opposto a quello osservato nei mammiferi moderni.

Poi, verso la fine del periodo Cretaceo, per ragioni sconosciute, i giganteschi tirannosauri si diffusero improvvisamente verso nord, insieme a giganteschi dinosauri con le corna come Triceratops e Torosaurus. Può darsi che la diffusione settentrionale di questi dinosauri con le corna abbia creato una fonte di cibo in grado di sostenere i tirannosauri giganti.

L’analisi delle relazioni tra il T. mcraeensis e altre specie di dinosauri teropodi indica che T. mcraeensis potrebbe essere stata una specie sorella del T. rex, rendendolo il suo parente più stretto conosciuto. Sulla base della sua scoperta nel New Mexico e della sua relazione con il T. rex, gli autori suggeriscono che il lignaggio del Tyranosaurus, Tyrannosaurini, potrebbe aver avuto origine nella Laramidia meridionale, un continente insulare che esisteva tra 100 e 66 milioni di anni fa e si estendeva dalla moderna Alaska al Messico. Inoltre, propongono che i Tyrannosaurini potrebbero aver sviluppato dimensioni corporee giganti circa 72 milioni di anni fa, insieme ad altri dinosauri giganti della Laramidia meridionale come ceratopsi, adrosauri e titanosauri.