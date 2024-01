Serpente a bordo del volo FD3015: panico tra i passeggeri | VIDEO

MeteoWeb

Un volo interno della AirAsia Thailandia è stato improvvisamente colpito dal caos quando un serpente vivo è stato scoperto dai passeggeri nella cappelliera. Questo è il secondo incidente del genere per la compagnia, che aveva già affrontato una situazione simile nel febbraio 2022. L’aereo, partito da Bangkok e diretto a Phuket, ha affrontato una serie di reazioni, ma la compagnia aerea ha assicurato che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio non è mai stata compromessa.

Il caso del serpente a bordo

AirAsia Thailandia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale confermando l’incidente sul volo FD3015, partito dall’aeroporto internazionale Don Mueang di Bangkok il 13 gennaio. Questo non è il primo caso di serpente a bordo per la compagnia, poiché nel febbraio 2022, un pitone maculato aveva creato panico su un volo nazionale in Malesia. L’aereo, in quel caso, era stato dirottato all’aeroporto internazionale di Kuching.

La compagnia aerea ha definito l’evento come “molto raro” e ha sottolineato che è un incidente che può accadere occasionalmente su qualsiasi volo. Phol Poompuang, capo della sicurezza aziendale di AirAsia Thailandia, ha ribadito che l’ultimo avvistamento di serpenti è stato gestito in modo efficace, evidenziando la formazione approfondita dell’equipaggio per affrontare situazioni di emergenza.

Gestione dell’incidente

L’equipaggio di AirAsia è stato avvisato prima dell’atterraggio a Phuket da un passeggero che ha notato il serpente nella cappelliera. Come misura precauzionale, i passeggeri sono stati trasferiti da quella zona, e l’aereo è atterrato senza incidenti. Subito dopo, squadre di ingegneria e sicurezza hanno ispezionato l’aereo a terra, seguendo le procedure standard.

Phol ha assicurato che la sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio sono sempre la massima priorità della compagnia. Dopo l’ispezione, l’aereo è stato sottoposto a una pulizia profonda e a una fumigazione prima di riprendere le operazioni regolari.

La cattura del serpente

Il tipo di serpente coinvolto non è stato specificato nella dichiarazione della compagnia. Un video virale su TikTok, registrato da un passeggero a bordo, mostra un assistente di volo maschio che affronta l’incidente con calma. Utilizzando una bottiglia di plastica, ha cercato di catturare il serpente, spingendolo in un sacchetto di plastica quando la mano nuda non è riuscita a farlo. I passeggeri, testimoni dell’evento, sono stati visti in piedi lontano dai loro posti, alcuni filmando la situazione con i loro telefoni.

Successivamente, il personale di sicurezza dell’aeroporto è intervenuto per indagare sull’area in cui il serpente è stato catturato.

Sebbene gli incidenti con serpenti a bordo siano rari, AirAsia Thailandia ha dimostrato di essere pronta ad affrontare tali situazioni in modo efficace, garantendo la sicurezza e il comfort dei passeggeri. La vicenda rimarrà sicuramente nei ricordi degli occupanti di quel volo, mentre la compagnia continua a rafforzare le misure di sicurezza per evitare futuri incontri insoliti nei cieli.