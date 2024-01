Siccità nel Canale di Panama: a rischio il commercio globale

MeteoWeb

Il Canale di Panama è nel mezzo di una seria crisi climatica. Una grave siccità ha infatti paralizzato un corso d’acqua che gestisce 270 miliardi di dollari all’anno nel commercio globale, e all’orizzonte non sembrano esserci soluzioni facili. L’Autorità del Canale di Panama sta valutando delle potenziali soluzioni che includono un lago artificiale per pompare l’acqua nel canale e l’inseminazione di nuvole per aumentare le precipitazioni, ma entrambe le opzioni richiederebbero anni per essere implementate (sempre che siano fattibili).

Conseguenze della crisi climatica

Con il livello dell’acqua che attualmente è a 1,8 metri al di sotto del valore normale, l’autorità del Canale ha limitato il numero di navi che possono attraversarlo. I limiti imposti alla fine del 2023 sono stati i più severi dal 1989, quando il Canale fu chiuso poiché gli Stati Uniti invasero lo Stato centramericano per espellere il suo sovrano de facto, Manuel Noriega. Alcuni spedizionieri stanno pagando milioni di dollari per saltare la coda sempre più lunga, mentre altri stanno prendendo delle rotte più lunghe e costose intorno all’Africa o al Sudamerica.

Da allora, i vincoli si sono leggermente allentati a causa di un novembre più piovoso del previsto ma, con 24 navi al giorno, il massimo è ancora ben al di sotto della capacità giornaliera pre-siccità di circa 38 navi. Con l’arrivo della stagione secca, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. “Come Canale e come Paese, dobbiamo adottare delle misure, perché non è accettabile. Bisogna calibrare nuovamente il sistema“, ha detto in un’intervista Erick Cordoba, direttore della divisione idrica dell’Autorità del Canale.

Le difficoltà del Canale riflettono il modo in cui il cambiamento climatico sta alterando i flussi commerciali globali. Lo scorso anno la siccità ha creato dei punti di strozzatura sul fiume Mississippi, negli Stati Uniti, e sul Reno, in Europa. Nel Regno Unito, l’innalzamento del livello del mare sta aumentando il rischio di inondazioni lungo il Tamigi. Lo scioglimento dei ghiacci sta creando nuove rotte marittime nell’Artico.

Commercio marittimo globale

In circostanze normali, il Canale di Panama gestisce circa il 3% dei volumi del commercio marittimo globale e il 46% dei container che si spostano dal Nord-Est asiatico alla costa orientale degli Stati Uniti. Il canale è la principale fonte di entrate dello Stato di Panama, con un incasso di 4,3 miliardi di dollari nel 2022. Per consentire il passaggio di 24 navi al giorno durante la stagione secca, il Canale rilascerà l’acqua dal lago Alajuela, un bacino idrico secondario. Secondo Cordoba, se a maggio le piogge iniziassero ad aumentare, il Canale potrebbe iniziare ad incrementare il traffico.

Queste, però, sono soluzioni a breve termine. Nel lungo periodo, la soluzione principale alla carenza idrica cronica sarà costruire una diga sul fiume Indio e poi scavare un tunnel attraverso una montagna per convogliare l’acqua dolce per 8 chilometri nel lago Gatún, il principale serbatoio del Canale. Cordoba stima che il progetto, insieme ad ulteriori misure di conservazione, costerà circa 2 miliardi di dollari e che serviranno almeno 6 anni per arginare e riempire il sito.

La siccità

Il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti sta conducendo uno studio di fattibilità. Il mix tra il cambiamento climatico e l’espansione delle infrastrutture è la causa dei problemi del Canale. L’Autorità nel 2016 ha completato una nuova serie di chiuse per aumentare il traffico e tenere il passo con la crescente dimensione delle navi mercantili. Ciò che non ha fatto è stato costruire un nuovo serbatoio per pompare abbastanza acqua dolce. Poi è arrivata la siccità. A novembre, “il 2023 è stato l’anno più secco mai registrato sull’isola Barro Colorado nel lago Gatún“, ha spiegato Steve Paton, direttore del programma di monitoraggio fisico dello Smithsonian Tropical Research Institute.

El Niño

Il riscaldamento globale sta intensificando il fenomeno meteorologico El Niño, che ha portato condizioni di siccità a Panama e si prevede che nell’emisfero settentrionale durerà almeno fino a marzo 2024. Il lago Gatún si scarica più velocemente durante le stagioni secche e l’aumento delle temperature accelera l’evaporazione. La crisi a Panama ha ritardato di oltre un secolo le rotte marittime disponibili. Quando iniziò a funzionare, nel 1914, il Canale forniva un’alternativa al Canale di Suez, al Capo di Buona Speranza e allo Stretto di Magellano per inviare merci tra l’emisfero settentrionale e quello meridionale.

I caricatori ora stanno tornando a tutte e tre le opzioni per evitare colli di bottiglia a Panama, anche se le navi di recente hanno deviato da Suez per evitare gli attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen. Mentre quello di Suez è un canale a livello del mare, Panama è un canale d’acqua dolce che dipende dai laghi artificiali, che lo rendono vulnerabile alla siccità. Jorge Luis Quijano, consulente ed ex capo dell’Autorità del Canale, ha affermato che potrebbe volerci un anno per tornare ai volumi normali. Dice di aver previsto il problema già 10 anni fa, quando supervisionò l’aggiunta di una nuova serie di chiuse per accogliere le navi più grandi nel canale.