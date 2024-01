Siccità in Sicilia, la diga Castello riceverà acqua da due invasi

MeteoWeb

Riunione operativa per affrontare le problematiche idriche relative al comprensorio di Ribera, in provincia di Agrigento. All’incontro, convocato nel pomeriggio dall’assessore Luca Sammartino nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, a Palermo, hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, dell’Autorità di bacino, del Consorzio di bonifica della Sicilia Occidentale e di Enel Green Power. Sammartino ha chiesto e ottenuto da Enel e dall’Autorità di bacino l’impegno ad attivare le procedure per trasferire volumi d’acqua dalle dighe Prizzi e Gammauta, gestite dall’azienda, verso la diga Castello attraverso l’adduttore consortile.

Ad oggi non ci sono volumi idrici disponibili, ma l’operazione sarà attuata con immediatezza non appena le piogge consentiranno di accumulare acqua a sufficienza.

