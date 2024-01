Smog in Emilia-Romagna, ancora restrizioni

MeteoWeb

La situazione smog in Emilia-Romagna continua a essere critica, evidenziata dalle proiezioni riguardanti il superamento dei limiti giornalieri di polveri sottili PM10. In risposta a questa emergenza, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae) ha deciso di estendere le misure di emergenza per la qualità dell’aria in tutta la regione fino a venerdì 2 febbraio.

Tra le restrizioni adottate, vi è il divieto di circolazione per i veicoli Diesel Euro 5 nei comuni con una popolazione superiore a 30mila abitanti, dalle 08:30 alle 18:30. Inoltre, sono state imposte limitazioni alle temperature medie, con un abbassamento fino a 19°C nelle abitazioni e fino a 17°C negli spazi commerciali e ricreativi.

Queste misure rientrano nei provvedimenti stabiliti a livello regionale, in conformità con le decisioni adottate dalla Regione Emilia-Romagna e correlate al Piano di Azione Integrato per la Qualità dell’Aria (Pair).

