Smog in Emilia-Romagna, bollino rosso fino a venerdì

L’allerta smog persiste in tutta l’Emilia-Romagna. Le proiezioni dell’Agenzia regionale per l’ambiente Arpae riguardo al possibile superamento dei limiti giornalieri consentiti di polveri sottili PM10 hanno confermato l’attuazione di misure emergenziali per la qualità dell’aria in tutta la zona fino a venerdì 19, quando verrà rilasciato un nuovo aggiornamento del bollettino.

Tra le azioni adottate, sono incluse restrizioni per i veicoli diesel Euro 5, che saranno fermi dalle 8:30 alle 18:30 nei comuni con una popolazione superiore a 30.000 abitanti e nell’agglomerato bolognese. Inoltre, è prevista la riduzione delle temperature medie negli edifici residenziali a 19°C e negli spazi commerciali e ricreativi a 17°C.