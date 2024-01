Smog, a Torino ancora stop ai diesel Euro 5

MeteoWeb

Il blocco dei veicoli diesel fino a Euro 5 a Torino proseguirà fino a mercoledì. Secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, si è registrato il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell’aria per tre giorni consecutivi. Ciò conferma il livello arancione del semaforo anti smog. Il divieto di circolazione è attivo dalle 8 alle 19 e coinvolge i veicoli diesel per il trasporto di persone Euro 3, 4 e 5, nonché quelli per il trasporto di merci Euro 3 e 4. I ciclomotori Euro 0 e 1 saranno fermi per l’intera giornata. La prossima rilevazione è prevista per mercoledì.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.