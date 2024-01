Smog: a Venezia scatta il livello di Allerta 1 “arancio”

MeteoWeb

Arpav rende noto che da domani, 25 gennaio 2024, entrerà in vigore il livello di allerta 1 “Arancio” per la concentrazione di Pm10 in atmosfera sul territorio del Comune di Venezia. Le misure vengono attivate con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 microgrammi per metro cubo). Il provvedimento è attuato in base a quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano.

