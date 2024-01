Il Sole brucia nello spazio anche se non c’è ossigeno: ecco come

MeteoWeb

Molte persone si interrogano sulla natura del Sole, chiedendosi come un corpo celeste possa “bruciare” nello spazio, dove manca l’ossigeno. La risposta a questo interrogativo rivela un mondo affascinante di processi scientifici che vanno al di là delle nostre intuizioni comuni.

Tracce di ossigeno molecolare

L’ossigeno, sebbene presente in tracce nello spazio, non gioca un ruolo significativo nel processo energetico del Sole. La fusione nucleare nel nucleo solare è il vero motore di questa straordinaria fonte di energia. Questo processo, noto come fusione nucleare, coinvolge la conversione di atomi di idrogeno in elio attraverso una serie di reazioni nucleari.

La temperatura nel nucleo del Sole raggiunge valori estremi, attorno ai 15 milioni di gradi Celsius, condizioni che permettono agli atomi di idrogeno di collidere e fondersi per formare atomi di elio. Questa fusione nucleare libera enormi quantità di energia sotto forma di radiazione solare.

La composizione predominante del Sole, con la maggior parte della sua massa costituita da idrogeno, fornisce il combustibile per questo processo. Solo una piccola frazione, circa l’8,9%, è composta da elio, il risultato finale della fusione nucleare. L’ossigeno nel Sole è presente in quantità trascurabili rispetto all’idrogeno ed elio.

Quindi, la visione del Sole come un gigantesco fuoco è un’illusione. La sua energia non proviene dalla combustione, come avverrebbe in un fuoco sulla Terra, ma dalla fusione nucleare, un processo che avviene a livelli di temperatura e pressione inimmaginabili.

Questo spettacolo nucleare non solo illumina il nostro sistema solare, ma ha anche un impatto diretto sulla nostra vita sulla Terra, contribuendo al riscaldamento dell’atmosfera e fornendo l’energia necessaria per sostenere la vita. La comprensione di questi intricati processi scientifici ci apre una finestra su un mondo affascinante e complesso che va oltre le intuizioni comuni sulla natura del Sole.