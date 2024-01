La sonda Lucy della NASA accende i motori principali per la prima volta

MeteoWeb

La sonda Lucy della NASA, dedicata all’esplorazione di asteroidi, sta finalmente prendendo slancio nello Spazio, per il suo viaggio verso gli asteroidi Troiani mai esplorati prima, che seguono Giove nella sua orbita intorno al Sole. Oggi è un giorno cruciale: Lucy attiverà i suoi motori principali per la prima volta dal lancio avvenuto nell’agosto 2021. L’operazione vedrà la sonda consumare circa la metà del suo carburante a bordo. Sarà seguita da una seconda manovra più ampia, attualmente pianificata per sabato 3 febbraio, secondo quanto dichiarato dalla NASA.

Lo scopo di queste due operazioni nei primi mesi del 2024 è quello di cambiare la velocità di Lucy di circa 3.217 km/h. Prima di queste due manovre, la sonda aveva attuato variazioni di velocità massime di circa 16 km/h, abbastanza contenute da poter essere raggiunte dai propulsori secondari, meno potenti della sonda.

Dopo queste manovre, il prossimo importante traguardo per Lucy sarà un sorvolo della Terra nel dicembre 2024, durante il quale la sonda otterrà un secondo assist gravitazionale dal nostro pianeta che, si spera, la spingerà su una nuova traiettoria. Lucy si avvicinerà fino a 370 km dalla Terra durante questo sorvolo.

Il lungo viaggio della sonda Lucy

In particolare, la combinazione di queste manovre nel 2024 sposterà la sonda dalla sua orbita attuale intorno al Sole, sfiorando la fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. L’orbita seguita le ha permesso di visitare il piccolo asteroide Dinkinesh, o “Dinky”, l’1 novembre 2023. Nel processo, Lucy ha aiutato gli scienziati della NASA a scoprire che Dinky è in realtà un sistema asteroidale doppio.

La nuova orbita risultante di Lucy porterà la sonda al di là della fascia principale degli asteroidi. Durante questo passaggio, ne approfitterà per visitare il piccolo asteroide della fascia principale 52246 Donaldjohanson nell’aprile 2025. Dopo ciò, Lucy sarà sulla traiettoria verso Giove e verso il territorio dei Troiani, che condividono l’orbita del gigante gassoso intorno al Sole. I Troiani sono disposti in due gruppi leggeri, uno leggermente davanti al gigante gassoso, e un altro dietro di esso. Lucy visiterà diversi obiettivi, facendo infine una visita finale alla Terra nel 2031 prima che la missione giunga a termine nel 2033.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.