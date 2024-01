Sotto una cascata di desideri: spettacolare pioggia di stelle al picco delle alfa Leonidi nel cielo di gennaio

MeteoWeb

Il primo mese dell’anno regala uno spettacolo celeste irresistibile: la pioggia di stelle al picco delle alfa Leonidi. La notte del 31 gennaio, prepariamoci a essere travolti dall’incanto di queste splendide meteore, particolarmente favorevoli all’osservazione tra le 21 e la mezzanotte. Un appuntamento imperdibile con il firmamento che ci offre l’opportunità di esprimere i nostri desideri sotto una pioggia di stelle. L’autrice Roberta De Carolis ci guida attraverso questo spettacolo celeste unico, offrendo dettagli e consigli per godere appieno di questo evento straordinario.

Le alfa Leonidi e la loro luminosità

Le alfa Leonidi, meteoriti di media luminosità, si apprestano a regalarci un’esperienza indimenticabile nel cielo notturno. Secondo l’Unione Astrofili Italiani (UAI), il radiante, il punto da cui sembra che le stelle cadenti partano, sarà visibile dalle ore 21 in poi, culminando verso le 2.00 a quasi 60° sopra l’orizzonte. Un’opportunità da non perdere per gli appassionati di astronomia e per coloro che desiderano immergersi nella magia del cielo stellato.

La notte del picco

La notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio segna il picco delle alfa Leonidi, e fortunatamente, sarà lontana dal disturbo della Luna che inizierà solo dopo la mezzanotte. Un regalo della natura che ci permetterà di godere appieno di questo spettacolo senza alcuna interferenza luminosa. La mappa celeste del 31 gennaio 2024 alle 23.00 ci indica la direzione ideale per ammirare questo fenomeno straordinario.

Dove guardare e quando

Per non perdere questo appuntamento celeste, è consigliato volgere lo sguardo verso est a partire dalle 21 in direzione della costellazione del Leone. La mappa del cielo del 31 gennaio 2024 alle 23.00 mostra chiaramente il percorso che le alfa Leonidi tracceranno nel firmamento, offrendoci un’opportunità unica per contemplare la bellezza di questo spettacolo.

Prepariamo i nostri desideri

Non possiamo sottovalutare l’importanza di preparare una lista di desideri da esprimere sotto questa pioggia di stelle. La suggestiva atmosfera creata dalle alfa Leonidi è l’occasione perfetta per connettersi con il cosmo e lasciare che i nostri sogni prendano il volo insieme alle stelle cadenti.

La notte del 31 gennaio, prepariamoci a vivere un momento magico, esprimendo i nostri desideri sotto questa straordinaria pioggia celeste. Che la bellezza delle alfa Leonidi ci ispiri e ci accompagni nell’inizio di un nuovo mese, lasciandoci con il cuore pieno di emozioni e speranze.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.