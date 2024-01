Spazio: la “foto del giorno” della NASA è di un valdostano

MeteoWeb

È italiana, e precisamente di un valdostano la “foto del giorno” pubblicata sul sito ufficiale dell’Astronomy Picture of the Day della NASA (https://apod.nasa.gov). Si tratta di un’immagine della Grivola con la Luna scattata ad ottobre 2022 dal Enzo Massa Micon da Saint-Pierre. Sul sito web ogni giorno viene pubblicata un’immagine a tema astronomico: il servizio è gestito dalla NASA e dalla Michigan Technological University (Mtu).

Nell’immagine, una Luna al primo quarto è stata catturata sopra la montagna Grivola in Italia all’inizio di ottobre del 2022. Il Sole si trova alla destra del pittoresco paesaggio in primo piano, illuminando il lato destro della Luna in modo simile a come illumina il lato destro della montagna. Questa fase lunare è chiamata “quarto” perché la frazione illuminata visibile dalla Terra è un quarto dell’intera superficie lunare. Il post-processing digitale di questa singola esposizione ha dato maggiore rilievo a entrambi gli oggetti giganteschi. Catturare il “terminatore” di questa Luna al primo quarto in stretto allineamento con la cresta della montagna quasi verticale ha richiesto un attento tempismo a causa della rotazione giornaliera della Terra.