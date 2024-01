Spazio: studenti siciliani parleranno con gli astronauti sulla ISS

MeteoWeb

Venti studenti dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, località costiera in Sicilia, avranno l’opportunità straordinaria di interagire con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel contesto della missione Axiom-3. Si tratta della terza missione spaziale commerciale condotta dall’azienda statunitense Axiom Space e vede la partecipazione di un equipaggio interamente europeo. Il comandante, Michael López-Alegría, possiede doppia cittadinanza americana e spagnola; il pilota è il colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana; gli altri membri includono l’astronauta turco Alper Gezeravci e lo svedese Marcus Wandt, dell’Agenzia Spaziale Europea.

In occasione di tali missioni spaziali, la società di radioamatori Ariss, proveniente dai paesi partner della ISS, ha organizzato collegamenti tra gli astronauti e alcune scuole europee. In Italia, due istituti hanno avuto la fortuna di vincere questa opportunità: l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea e l’Istituto Comprensivo di Villa Guardia in provincia di Como.

Durante l’orbita della ISS intorno alla Terra, gli studenti avranno circa 7-8 minuti per dialogare con il colonnello Walter Villadei. Il lancio della navicella Crew Dragon, trasportante l’equipaggio, avverrà il prossimo 17 gennaio mediante il razzo Falcon 9, costruito dalla SpaceX di Elon Musk. Il liftoff avverrà dallo Space Center “John F. Kennedy” di Cape Canaveral, in Florida. La missione durerà circa due settimane.