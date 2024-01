Dalle stalagmiti un “archivio” segreto dei cambiamenti nella storia

MeteoWeb

Se combinate con i dati provenienti dai registri degli anelli degli alberi, le stalagmiti possono aprire un archivio unico per studiare le fluttuazioni climatiche naturali nel corso di centinaia di anni. Lo ha dimostrato un gruppo di ricerca che comprende geoscienziati dell’Università di Heidelberg e del Karlsruhe Institute of Technology. I ricercatori hanno analizzato la composizione isotopica dell’ossigeno in una stalagmite formata da acqua calcarea in una grotta nel sud della Germania.

Insieme ai dati acquisiti dagli anelli degli alberi, sono stati in grado di ricostruire le fluttuazioni climatiche a breve termine nel corso dei secoli e di correlarle con eventi ambientali storicamente documentati. Finora le fluttuazioni climatiche a breve termine nel corso di centinaia di anni potevano essere analizzate solo mediante registrazioni degli anelli degli alberi combinando misurazioni indipendenti provenienti da una serie di studi, spiega il geoscienziato Tobias Kluge del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

La dimensione degli anelli degli alberi, che varia di pochi millimetri, fornisce informazioni sulla dinamica delle precipitazioni stagionali, indicando a sua volta le condizioni climatiche nello specifico periodo di crescita. A differenza degli anelli degli alberi, le stalagmiti sono state utilizzate solo in casi eccezionali per misurare sistematicamente i dati climatici e le loro variazioni annuali.

Il fattore decisivo è l’acqua piovana che si infiltra in una grotta: il calcare forma le stalagmiti. Quest’acqua proviene dalle precipitazioni locali nelle stagioni fredde e calde, e ciascuna è caratterizzata da una speciale composizione isotopica dell’ossigeno. Da questi elementi si possono ricavare analisi che indicano se e in quali anni hanno dominato le precipitazioni invernali o estive. Le informazioni immagazzinate nella stalagmite forniscono anche prove sulle fluttuazioni climatiche a lungo termine come la Piccola Era Glaciale, il cui periodo centrale iniziò alla fine del XVI secolo e durò fino alla fine del XVII secolo.

Secondo i ricercatori questo periodo è stato caratterizzato da frequenti inondazioni, storicamente documentate nella città di Norimberga. I dati climatici della grotta sono stati verificati utilizzando un archivio di anelli di alberi delle vicinanze e indicano inverni freddi e secchi che hanno ritardato lo scioglimento annuale del ghiaccio e della neve, portando a gravi inondazioni a breve termine con conseguenze catastrofiche, i risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Earth and Planetary Science Letters.