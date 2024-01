Stasera nuovo incontro cosmico, protagonisti la Luna e Saturno

MeteoWeb

Affascinante congiunzione in arrivo: stasera, poco dopo il tramonto del Sole, potremo ammirare il falcetto di Luna crescente sull’orizzonte vicino al pianeta Saturno. Per scorgere l’incontro cosmico sarà sufficiente rivolgere lo sguardo in direzione della costellazione dell’Acquario, in direzione Sud/Ovest.

La Luna e Saturno

La Luna è il nostro satellite naturale, orbitante attorno alla Terra. È il 5° satellite più grande del Sistema Solare e ha giocato un ruolo significativo nella formazione e nell’evoluzione del nostro pianeta. La sua superficie è segnata da crateri, mari e catene montuose, riflettendo una storia geologica complessa. La Luna influisce sulle maree terrestri e ha ispirato l’immaginazione umana attraverso la storia, rappresentando un obiettivo esplorativo per missioni spaziali.

Saturno, invece, è un pianeta gigante gassoso con un sistema di anelli sorprendente. Secondo pianeta più grande del Sistema Solare, la sua atmosfera presenta caratteristiche distintive come le bande di nubi e la celebre tempesta esagonale al Polo Nord. Gli anelli di Saturno, composti principalmente da particelle di ghiaccio, polvere e roccia, costituiscono un’icona cosmica. Studiare Saturno fornisce preziose informazioni sulla formazione dei pianeti e l’evoluzione del Sistema Solare.

Costellazioni e pianeti visibili nel cielo del mese di gennaio 2024

In riferimento alle costellazioni, volgendo gli occhi al cielo in direzione Nord potremo scorgere attorno alla stella polare, nell’Orsa Minore, Cassiopea, Cefeo, il Dragone, l’Orsa Maggiore e la Giraffa. A Est troviamo i Gemelli, il Cancro e il Leone. A Ovest si avviano al tramonto l’Ariete e i Pesci. Domina il cielo il cacciatore Orione, accompagnato dai suoi due cani: Cane Maggiore, dove troviamo Sirio, ed il Cane Minore, dove brilla Procione.

Per quanto riguarda l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio si può scorgere sull’orizzonte orientale tra le prime luci dell’alba. Venere continua a splendere prima del sorgere del Sole, a Est. Marte rimane basso sull’orizzonte orientale, sopraffatto dalla luce dell’alba. Giove è protagonista dei cieli serali: culmina a Sud nelle prime ore della sera, tramonta intorno alla mezzanotte. Saturno si abbassa sempre più sull’orizzonte occidentale. Le condizioni di osservabilità di Urano (per mezzo di telescopio) sono quindi simili a quelle di Giove. Nettuno è osservabile (per mezzo di telescopio) nella prima parte della notte, ad Ovest, dopo il tramonto del Sole.